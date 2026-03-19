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Sociedad

La ASCM celebra los veinte años de trayectoria de su grupo de teatro inclusivo

El acto tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el centro cívico de Caranza

Redacción
19/03/2026 14:10
Grupo de teatro de la ASCM
Grupo de teatro de la ASCM
Cedida
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El grupo de teatro de la Asociación Sociocultural ASCM celebra su 20 aniversario el próximo 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. Lo harán con un acto abierto al público que se celebrará en el centro cívico de Caranza a las 18.30 horas, en una sesión abierta al público en la que pretenden “poner en valor dos décadas de teatro inclusivo y compromiso social”.

Por medio de esta celebración se recordará la trayectoria de una iniciativa que se ha consolidado como uno de sus “proyectos culturales más significativos”, indican.

El grupo, formado por personas con y sin discapacidad, “utiliza el teatro como una herramienta de expresión, convivencia y transformación social”, apuntan.

Desde su creación en 2006, nace como una iniciativa de su grupo de voluntariado, desarrollando una amplia trayectoria que suma 11 obras y 117 representaciones a lo largo de 13 ayuntamientos diferentes, principalmente de la comarca de Ferrolterra, así como en otros municipios como Arzúa, Cerdido o Cambre. Además, desde 2013 participa en el certamen de teatro aficionado de la Diputación,  en A Coruña.

El acto, además de una celebración pretende ser un reconocimiento a todo el grupo.

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