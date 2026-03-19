Fuertes críticas de la oposición por la ejecución presupuestaria de 2025

Instantánea de la sesión plenaria ordinaria del pasado mes de febrero Emilio Cortizas

Los grupos de la oposición del Concello de Ferrol cargaron esta mañana contra el gobierno local por los datos de ejecución presupuestaria del pasado ejercicio 2025, que les fueron trasladados durante la última comisión de Facenda.

Así, desde la agrupación socialista se calificó el balance de “fracaso total”, en tanto que “se deixou sen gastar a maior parte do diñeiro destinado a mellorar a cidade”. A este respecto, el edil Rafael Fernández censuró que “os grandes proxectos que presentou [o alcalde] non se materializaron”, denunciando que de los 74 millones consignados a inversiones solo se ejecutaron 12, un 16,8%, algo que, a su juicio, “non se pode xustificar cando hai necesidades evidentes en todos os barrios”. De igual forma, el representante apuntó que, a nivel global –es decir, teniendo en cuenta todos los capítulos de las cuentas– tan solo se alcanzó el 54%, afirmando que “o Concello recada máis ca nunca, pero ese diñeiro non se traduce en melloras reais”, criticando así el superávit acumulado de trece millones de euros.

En cuanto al BNG, su portavoz municipal, Iván Rivas, alertó de que el bajo nivel de liquidación presupuestaria va a suponer la obligación de elaborar un plan económico-financiero, que se traducirá, afirma, en “máis recortes na prestación de servizos públicos”. En este sentido, el nacionalista insistió en que, al no completarse las cuentas, los límites de gasto se reducen paulatinamente y que por ello, al superarlos en 2025, el Concello tendrá que realizar un reajuste financiero para el próximo año. En relación a los porcentajes de ejecución, Rivas Rico afeó al gobierno ferrolano, por una parte, su “política de austeridade” y, por otra, el incremento del gasto corriente “en privatizacións e externalizacións de servizos públicos” al tiempo que se emplea parte del superávit para la amortización de deuda.

Por último, desde Ferrol en Común (FeC) se calificó de “fraude” la política económica del Partido Popular, dado que “publicitan a bombo e platillo grandes orzamentos e investimento récord” cuando, durante los tres últimos años, el nivel de ejecución de inversiones oscila entre el 8 y el 16%. Al igual que los nacionalistas, la formación liderada por Jorge Suárez alertó también de que el Concello va a tener que elaborar un plan de ajuste que se traducirá, afirmó su portavoz, “na privatización de servizos públicos”. De hecho, el antiguo alcalde señala que dicha subcontratación es deliberada, poniendo como ejemplo la nueva Relación de Postos de Traballo (RPT) en la que, asegura, solo se incorporan tres nuevas vacantes para la prestación de grúa municipal. Finalmente, Suárez censuró la carencia de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como el estado de las carreteras y espacios públicos o medidas para contener el precio de la vivienda en el territorio.

Cumpliendo compromisos

El gobierno local, por otra parte, ve un éxito sus resultados económicos, destacando el aumento en la ejecución de inversiones respecto al ejercicio anterior –que se multiplicó por cuatro–, así como el equilibrio alcanzado entre ingresos y pagos. “Cumprimos cos nosos compromisos sen necesidade de incrementar os impostos”, defendió la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo.

De este modo, la responsable consistorial incidió en el gran descenso en los reconocimientos extrajudiciales –del 54,3% respecto a 2024 y del 61,8% frente a 2023–, “o que demostra con cifras reais que seguimos avanzando na regulación de contratos”, aseguró. De igual forma, indicó que el incremento en el gasto corriente se refiere precisamente a la renovación de estos servicios que llevaban años caducados, como el de Parques e Xardíns o el de recogida de residuos urbanos.