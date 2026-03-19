Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Fuertes críticas de la oposición por la ejecución presupuestaria de 2025

El Concello, por su parte, destacó un incremento en el gasto corriente por la regularización de contratos caducados

J. Guzmán
J. Guzmán
19/03/2026 19:05
Instantánea de la sesión plenaria ordinaria del pasado mes de febrero
Instantánea de la sesión plenaria ordinaria del pasado mes de febrero
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los grupos de la oposición del Concello de Ferrol cargaron esta mañana contra el gobierno local por los datos de ejecución presupuestaria del pasado ejercicio 2025, que les fueron trasladados durante la última comisión de Facenda.

Así, desde la agrupación socialista se calificó el balance de “fracaso total”, en tanto que “se deixou sen gastar a maior parte do diñeiro destinado a mellorar a cidade”. A este respecto, el edil Rafael Fernández censuró que “os grandes proxectos que presentou [o alcalde] non se materializaron”, denunciando que de los 74 millones consignados a inversiones solo se ejecutaron 12, un 16,8%, algo que, a su juicio, “non se pode xustificar cando hai necesidades evidentes en todos os barrios”. De igual forma, el representante apuntó que, a nivel global –es decir, teniendo en cuenta todos los capítulos de las cuentas– tan solo se alcanzó el 54%, afirmando que “o Concello recada máis ca nunca, pero ese diñeiro non se traduce en melloras reais”, criticando así el superávit acumulado de trece millones de euros.

En cuanto al BNG, su portavoz municipal, Iván Rivas, alertó de que el bajo nivel de liquidación presupuestaria va a suponer la obligación de elaborar un plan económico-financiero, que se traducirá, afirma, en “máis recortes na prestación de servizos públicos”. En este sentido, el nacionalista insistió en que, al no completarse las cuentas, los límites de gasto se reducen paulatinamente y que por ello, al superarlos en 2025, el Concello tendrá que realizar un reajuste financiero para el próximo año. En relación a los porcentajes de ejecución, Rivas Rico afeó al gobierno ferrolano, por una parte, su “política de austeridade” y, por otra, el incremento del gasto corriente “en privatizacións e externalizacións de servizos públicos” al tiempo que se emplea parte del superávit para la amortización de deuda.

Por último, desde Ferrol en Común (FeC) se calificó de “fraude” la política económica del Partido Popular, dado que “publicitan a bombo e platillo grandes orzamentos e investimento récord” cuando, durante los tres últimos años, el nivel de ejecución de inversiones oscila entre el 8 y el 16%. Al igual que los nacionalistas, la formación liderada por Jorge Suárez alertó también de que el Concello va a tener que elaborar un plan de ajuste que se traducirá, afirmó su portavoz, “na privatización de servizos públicos”. De hecho, el antiguo alcalde señala que dicha subcontratación es deliberada, poniendo como ejemplo la nueva Relación de Postos de Traballo (RPT) en la que, asegura, solo se incorporan tres nuevas vacantes para la prestación de grúa municipal. Finalmente, Suárez censuró la carencia de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como el estado de las carreteras y espacios públicos o medidas para contener el precio de la vivienda en el territorio.

Cumpliendo compromisos

El gobierno local, por otra parte, ve un éxito sus resultados económicos, destacando el aumento en la ejecución de inversiones respecto al ejercicio anterior –que se multiplicó por cuatro–, así como el equilibrio alcanzado entre ingresos y pagos. “Cumprimos cos nosos compromisos sen necesidade de incrementar os impostos”, defendió la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo.

De este modo, la responsable consistorial incidió en el gran descenso en los reconocimientos extrajudiciales –del 54,3% respecto a 2024 y del 61,8% frente a 2023–, “o que demostra con cifras reais que seguimos avanzando na regulación de contratos”, aseguró. De igual forma, indicó que el incremento en el gasto corriente se refiere precisamente a la renovación de estos servicios que llevaban años caducados, como el de Parques e Xardíns o el de recogida de residuos urbanos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El caso provenía del Jugado de Instrucción de Ferrol

La Audiencia da la razón a la Cooperativa de San Sadurniño sobre la propiedad de una finca
Redacción
La futura ZBE de Ferrol contará con cinco puntos de entrada vigilados por cámaras

Nuevo tirón de orejas al gobierno local por el retraso en la entrada en funcionamiento de la ZBE en Ferrol
J Guzmán
Instantánea de la sesión plenaria ordinaria del pasado mes de febrero

Fuertes críticas de la oposición por la ejecución presupuestaria de 2025
J Guzmán
La terapeuta Nuria García entregando los diplomas a los participantes en el ciclo formativo

Culmina con éxito el curso de competencias digitales del Hospital de Día de Psiquiatría
Redacción