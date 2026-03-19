El día de San José más soleado de los últimos años deja en Ferrol estampas más propias del verano

Surfistas y bañistas no se lo pensaron a la hora de echarse al mar de Doniños, una playa que estuvo llena Jorge Meis

Mañana viernes comienza la primavera, pero este jueves Ferrol vivió una jornada casi estival que se dejó notar en playas, terrazas, parques e incluso en el cementerio, donde el buen tiempo y la celebración de San José y el Día del Padre animó a las familias a recordar con flores a aquellos ‘pepes’ y papás que ya no están.

Que fuese además un festivo contribuyó a hacer todavía más redondo el jueves aunque no pocos estaban arrastrando la resaca de la Noche de las Pepitas, donde se registró una gran afluencia en las calles a sabiendas de que no habría que madrugar.

Los termómetros corroboraron el calor que se sintió en la ciudad naval, llegando la estación meteorológica del CIS de A Cabana a registrar un pico de 24,44 grados en las horas centrales de un día de cielos despejados.

De hecho, ha sido el 19 de marzo más caluroso de los últimos años en Ferrol, puesto que en 2021 las máximas fueron de 11, en 2022 de 16, en 2023 de 13, en 2024 de 14 y en 2025 de 17º, alternando nubes e incluso lluvia en aquellas jornadas.

El cementerio de Catabois presentó una gran afluencia Daniel Alexandre

El aparcamiento escaseó en el entorno del arenal de Doniños, donde se vieron los primeros bañadores y chapuzones al sol. Asimismo, el tráfico se intensificó en las inmediaciones del camposanto municipal, que recibió un aluvión de visitas más propio de Difuntos.

Para esta jornada se esperan temperaturas hasta los 24 grados y los próximos días habrá alternancia de nubes y claros sin lluvia a la vista.