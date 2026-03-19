Culmina con éxito el curso de competencias digitales del Hospital de Día de Psiquiatría

La terapeuta Nuria García entregando los diplomas a los participantes en el ciclo formativo ASF

El área de Terapia Ocupacional del Hospital de Día de Psiquiatría del CHUF entregaba este miércoles los diplomas a las personas que participaron en el proyecto ‘Conecta Inclusión Dixital’, una de las nuevas propuestas del referido espacio médico que está financiada por la Xunta de Galicia, a través de de la Consellería de Política Social e Igualdade.

La acción proponía un itinerario sobre competencias digitales para la autonomía, que se desarrolló en siete sesiones con una duración de 90 minutos cada una. El 4 de febrero arrancaron las prácticas, que culminaron el miércoles 18 con la entrega de los diplomas a los asistentes.

En este dispositivo asistencial se trataron cuestiones básicas como las características generales de un smartphone, hasta el ocio digital, pasando por la ciberseguridad. Sobre este asunto, la terapeuta ocupacional, Nuria García Gonzalo, explicó que se trataba de “sentirnos persoas actualizadas e incluídas no entorno dixital no que estamos. Tan importante é a participación que a idea de propor este proxecto xurdiu do propio grupo”. Así, explican que, una vez más, el objetivo es la implicación en los actos de la vida común y cotidiana de las personas que participan en su proceso de recuperación en el Hospital de Día.

Sobre los participantes indican que “foi un grupo heteroxéneo, persoas con coñecementos dixitais e outras que non os tiñan”, destaca Nuria García, quien añade que lo importante es que alcanzaron conocimientos útiles para la vida diaria como realizar gestiones administrativas, uso del calendario, búsqueda de empleo y de formación, trabajar con aplicaciones como google maps, o Sergas móvil, entre otras.

Explican desde Terapia Ocupacional que se les ofrecieron una serie de posibles temáticas a tratar y desde el Hospital de Día escogieron aquellas que les resultaron más atractivas para su día a día, como las anteriormente citadas.