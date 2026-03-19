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Diario de Ferrol

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Arde una furgoneta en el puerto de Ferrol
Ferrol

Arde una furgoneta en mitad del puerto de Ferrol

El fuego, en la zona del motor, llamó la atención rápidamente de los que se encontraban por la zona

Redacción
19/03/2026 17:18

Los Bomberos de Ferrol han tenido que desplegarse este jueves en el puerto debido al incendio que se declaró en el motor de una furgoneta camperizada que circulaba por la dársena, dirigiéndose hacia la zona donde se encuentra la lonja.

La alerta llegó poco antes de las cinco de la tarde, cuando eran muchas las personas que se encontraban por el lugar disfrutando de esta soleada jornada festiva y se sorprendieron ante el suceso.

La parte delantera de la furgoneta acabó totalmente calcinada
La parte delantera de la furgoneta acabó totalmente calcinada
Jorge Meis

En cuestión de segundos, las llamas en la parte delantera del vehículo se hicieron visibles por la beligerancia del fuego, que quedó sofocado minutos después de las 17.00 horas por la rápida actuación de los efectivos del parque de A Gándara aunque la parte delantera resultó totalmente calcinada.

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