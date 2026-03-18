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Arqueología

Todos los castros de Ferrol, apadrinados por el alumnado del colegio Arenales Compañía

El proyecto del centro para este curso cuenta con la colaboración de la cátedra de Arqueoloxía

Redacción
18/03/2026 22:03
Los propios alumnos construyeron una recreación que les sirve para ejercer de profesores para las clases de Infantil
Los propios alumnos construyeron una recreación que les sirve para ejercer de profesores para las clases de Infantil
Cedida
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‘Excavando o pasado, construíndo compañía’ es el título del proyecto que están llevando a cabo este curso desde los departamentos de Ciencias y Xeografía e Historia del colegio Arenales Compañía, antiguo Compañía de María, en colaboración con la cátedra de Arqueoloxía e Eduación Patrimonial de la Universidade da Coruña (UDC), que se ocupa de las excavaciones en el castro de Esmelle, entre otras actividades. En el primer trimestre, la programación se inauguró con una visita de todo el alumnado de Primaria y Secundaria a este yacimiento de la Edad del Hierro, que no es el único protagonista.

Todo el centro se involucró desde el principio en el desarrollo de las actividades vertebrales del proyecto, que cuenta con la ayuda y materiales de la cátedra de Arqueoloxía, por lo que desde la organización quisieron trasladar su especial agradecimiento al director de la misma, Juan Luis Montero Fenollós.

Con el objetivo de que el alumnado se familiarizase con la arqueología, con algunas de sus técnicas y se involucrase en la conservación del patrimonio, se realizó una búsqueda de todos los castros existentes en el concello y cada curso apadrinó uno, buscando información sobre estos durante el año. La motivación de algunos incluso llevó a acercarse con sus familias hasta el punto en cuestión para ver si localizaban restos.

Recreación

Además de participar en las sesiones del Arqueódromo Luis Monteagudo, en el Torrente Ballester, las profesoras de historia montaron uno propio en el colegio, asesoradas por Fenollós.

En paralelo, alumnado de Primaria y de 1º de ESO recrearon una vivienda típica de un castro con briks de leche y paja, y ahora son estos los que explican a sus compañeros de Infantil las particularidades de estos yacimientos y cómo eran los antepasados que allí vivían.

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