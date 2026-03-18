Seranco y Prace repararán el muelle 4 del Arsenal de Ferrol

La 'Almirante Juan de Borbón' zarpó el pasado 10 de enero desde la dársena Jorge Meis

Las empresas Seranco y Prace serán las encargadas de acometer los trabajos de reparación y refuerzo del muelle 4 del Arsenal, uno de los más empleados por las fragatas con base en Ferrol y que llevaba tiempo pidiendo una intervención para atajar su deterioro. La oferta de la UTE ha sido la elegida por el órgano de contratación entre las tres que se postularon. La inversión será, impuestos incluidos, de 1,94 millones, es decir, alrededor de 380.000 menos que el presupuesto de licitación.

Las causas del deterioro de la dársena, en la que suelen desarrollarse las partidas y llegadas de los buques que participan en las agrupaciones permanentes de la OTAN, no son solo ambientales, como explican los pliegos, sino también, precisamente, de carácter operativo, puesto que nunca se ha dejado de utilizar, incluso por barcos que superan las dimensiones del prototipo medio para el que fue construido. Las últimas inspecciones realizadas en el verano de 2024 identificaron los daños más importantes, con varios puntos críticos, como las pilas 3 y 6, así como los desplazamientos entre sillares y las aberturas de las juntas. Además, las vigas se han ido deteriorando y el talud de la escollera perdió su geometría original y también material, entre otros desperfectos.

La última intervención se desarrolló a finales de la década de los 2000, pero su factura fue, “poco efectiva”, según se afirma en el diagnóstico.

Uno de los elementos que han acelerado el deterioro son las barreras de tipo ‘Yokohama’, utilizadas para evitar daños en los buques, si bien el impacto reiterado contra las pilas de la infraestructura ha provocado efectos no deseados. Para evitar que esto se repita en el futuro, la actuación contempla instalar defensas o bastidores de estructura metálica anclada al relleno de cuatro pilas –las más castigadas y también la quinta y la octava–.

Las empresas tienen trece meses de plazo para concluir el trabajo en este muelle que tiene una línea de atraque de unos 150 metros. Las obras obligarán a “mover” los actos de salida y llegada de buques durante el año próximo.