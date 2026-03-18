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Ferrol

Las rondallas cantaron a las Pepitas ferrolanas en su tradicional noche

La fiesta, de Interés Turístico de Galicia, se celebró en los escenarios, las calles y los bares

Cristina R. Calvo
Cristina R. Calvo
18/03/2026 23:45
Pepitas Rondallas
Las rondallas partieron de la Plaza de Galicia
Jorge Meis
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Con un día de San José festivo y con una jornada previa libre de frío y lluvia, la Noite das Pepitas no podía salir más que perfecta.

Por primera vez, todas las rondallas, una docena, partieron al unísono del mismo punto, la plaza de Galicia, por lo que las calles de Ferrol se tiñeron de una gran marea de color y música. Las negras capas adornadas con escarapelas y cintas blancas, rojas, azules o verdes se movieron al son de las bandurrias y guitarras con las voces de los y –desde hace ya años– las rondallistas en un primer recorrido, que concluyó en la plaza de Armas, donde actuaron una a una sobre el escenario, y en un segundo, que se prolongó hasta bien entrada la noche, por las calles y bares de la ciudad, animando la celebración, que aspira a dar el paso de Festa de Interés Turístico de Galicia a Nacional.

Pepitas 2026 RondallasMartín Barreiro
Actuación en las calles del centro
Martin Barreiro

Pero antes de que comenzase la ronda, tuvo lugar en el teatro Jofre, poco antes de las cinco de la tarde, el acto institucional en el que se rinde homenaje a las madrinas y a los ‘rondallistas de honra’, merecedores de reconocimiento por la labor de­sempeñada en la potenciación y transmisión de esta fiesta.

Pepitas Jofre 2026

El alcalde, José Manuel Rey, presidió el acto, que contó, además, como es habitual cada 18 de marzo, con la presencia de una representación tanto del Concello como de la vecindad de Mondoñedo, que reafirma así cada año los lazos de hermanamiento con la ciudad naval.

Hasta el escenario del Jofre fueron desfilando una a una las madrinas y padrinos de cada una de las rondallas participantes, como preludio de la fiesta, que, como señaló el alcalde, “se vive realmente en las calles”.

Galería

Música y canción en As Pepitas Ferrol 2026: las imágenes de una jornada que se vivió en las calles

Pepitas Jofre 2026Ver más imágenes

Cada una de ellas fue obsequiada con una figura antropomórfica de Sargadelos, un pergamino y un ramo de flores, que fueron recibiendo de manos de los regidores de Ferrol y Mondoñedo, mientras se proyectaban en las pantallas los distintos actos de cambio de madrina. Así, se felicitó como protagonistas de As Pepitas 2026 a Emma Fernández San Silvestre (Añoranzas), Isabel Campo Fernández (Club de Campo), Celi Gabiola Hermida (Bohemios), Germán Fernández Lorenzo (O Son do Mar), Eugenio Fernández Lago (Só Elas), Ana Varela Rosas (Nas Ondas do Mar), Toñi San Martín García (Sonidos del Alba), Inés Domínguez Puentes (Lucero del Alba), Nini Ferreiro Montenegro (Trovadores de Ares), María del Pilar Pazos Varela (Rondalla Mugardesa), María José Fraguela López (Rondalla de Cariño) y Magdalena Boboia (Rondalla de Cedeira).

Pepitas Jofre 2026
Una de las madrinas
Jorge Meis

Como rondallistas de honor, recibieron el reconocimiento en esta edición Juan Luis Vázquez Cacabelos (Nas Ondas do Mar), Juan Carlos Santiso Medín (Bohemios) y Manuel Hermida Casal (Añoranzas) por su trayectoria en sus agrupaciones y por el impulso que desde ellas han hecho y continúan haciendo a esta fiesta ferrolana.

Antes de cerrar el acto oficial y salir a la calle a disfrutar de la fiesta popular, la rondalla invitada, Sonidos del Alba fue la encargada de poner las primeras notas musicales en directo a la jornada, no sin antes intervenir su madrina, que mostró su emoción ante el nombramiento, por ser natural de Betanzos y haber vivido la fiesta “desde fuera” sin soñar que algún día sería madrina de una rondalla.

Pepitas Jofre 2026
Sonidos del Alba
Jorge Meis

Con las palmas del auditorio en la interpretación del tema ‘Somos rondallistas' la fiesta institucional dejó paso a la popular, donde ya a la salida del Jofre se congregaron todas las rondallas para iniciar su camino por las calles de la ciudad, repletas de gente al paso de sus animadas interpretaciones.

Balcones engalanados con ‘Pepitas’ asomadas y puntos de parada obligada sirvieron como punto de referencia de las rondas de las agrupaciones y sus madrinas –y algún padrino– que acompañaron a las rondallas en sus actuaciones.

Hubo muchos momentos emotivos para las receptoras de las canciones, por motivos personales en algún caso o simplemente por sentirse protagonistas de las letras que forman parte ya de un cancionero que sigue creciendo año tras años.

De las calles, al escenario de la plaza de Armas y de allí a los bares, para que no se pierda esa esencia de cantar en grupo, y por qué no, ante un buen vino.

La Pepita más longeva y el recuerdo de los que ya no están

Muchos momentos de sonrisas pero también mucha emoción en las rondas musicales. Poco después de la partida de la plaza de Galicia, entre la calle de la Tierra y la Magdalena, la Rondalla Mugardesa cantaba ante una oyente muy especial, Antonia Fernández Vizcaya, probablemente la Pepita más longeva de la celebración de este 2026, con nada menos que 106 años. También ante el Casino se vivió un emotivo momento, con la interpretación por parte del barítono Gabriel Alonso de un tema compuesto para Carlos López Pedreira, fallecido el año pasado y que fue presidente de Bohemios.

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Redacción