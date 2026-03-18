Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música clásica

No auditorio José Arriola do Xan Viaño soa a ‘Música Mestra’ das grandes compositoras

O concerto terá lugar este mesmo mércores 18, no mesmo escenario que se poderá escoitar o luns 23 o Cuarteto de piano nº 2 en la maior de Brahms

Redacción
18/03/2026 11:54
Auditorio do CMUS Xan Viaño, Pequebandas
Auditorio do CMUS Xan Viaño, Pequebandas
Martín Barreiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O auditorio José Arriola do CMUS Xan Viaño abre as súas portas nuns días especialmente activos que xa comezaron o luns cunha audición de violín e continuaron onte co Intercambio Pequebandas. Este mércores 18, ás 18.00 horas, terá lugar o concerto de compositoras ‘Música Mestra!’ e na programación destaca tamén a actuación de música de cámara que se desenvolverá o próximo día 23, ás 18.30.

Este encontro que tivo lugar o martes reuniu sobre o escenario do conservatorio ferrolán á Pequebanda do centro e, como convidada, á Banda Infantil do CMUS Profesional da Coruña.

O alumnado do Xan Viaño tamén participou na iniciativa á que se lle dá continuidade agora de novo baixo o nome de ‘Música Mestra!’, que por primeira vez deu a coñecer as obras de compositoras da historia da música no teatro Jofre.

A actividade musical continuará o luns 23 cun concerto de música de cámara a cargo dun cuarteto de corda e piano, que estará integrado pola profesora de viola Inés Picado Molares, que estará acompañada de Pedro Rodríguez, violinista; Millán Abeledo, violoncellista, e Javier López, pianista. Neste encontro, o público poderá escoitar da man destes intérpretes o Cuarteto de piano nº 2 en la maior de Brahms.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

