Más de seis horas para ser atendidos en las urgencias del Marcide

Imagen de archivo de la entrada de Urgencias en el hospital Arquitecto Marcide Jorge Meis

Los lunes suelen ser, por regla general, días de bastante trabajo en las urgencias del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y este día 16 no fue una excepción. Muchos de los pacientes que se vieron en la necesidad de recibir atención médica urgente debieron armarse de paciencia para ser atendidos.

En algún caso, los menos graves, los afectados no recibieron asistencia hasta casi siete horas después de haber ingresado, como es el caso de un matrimonio de septuagenarios de Fene, que nada más llegar a primera hora de la tarde ya fueron conscientes “de que nos iba a tocar esperar bastante, pues había gente en la salas de espera, pasillos y diferentes boxes, creo que nunca nos coincidió ver tanta gente junta”, explica la mujer, que acompañaba a su marido, que es dependiente.

Sin embargo, lo que fue tomado como algo extraordinario o motivado por algún incremento puntual de la demanda del servicio, desde las Urgencias del Marcide se aseguró a este periódico, haciendo análisis de los datos de atenciones registradas con respecto a otros lunes, que no se atendieron este día a más pacientes que en semanas previas, pero sí se dieron momentos de mucha carga y otros muy relajados, siendo las horas centrales de la tarde y primeras de la noche las más complicadas en cuanto al flujo de gente.

Suspensión de cirugías

Lo que sí que está teniendo gran afectación en la prestación de la asistencia sanitaria en esta área son las huelgas de facultativos. De hecho, desde que empezaron los paros han sido más de 188.000 mil los actos médicos que se han suspendido en el conjunto de los hospitales gallegos.

Solo este lunes, en el Marcide se han pospuesto 18 cirugías, 562 consultas y 21 pruebas diagnósticas. En todas las áreas sanitarias han sido 196 operaciones, 5.815 consultas hospitalarias, 4.421 consultas médicas y 541 pruebas diagnósticas.