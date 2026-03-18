La programación expositiva dispara la atención en la oficina de turismo de la plaza de España

Visita del alumnado del IES Leixa a una de las exposiciones en la oficina de turismo Jorge Meis

El uso de la oficina de turismo de la plaza de España como instalaciones para la programación expositiva del Concello parece estar dando mejores resultados de los esperados. Según detalló esta mañana el departamento de Turismo del gobierno municipal, el espacio vivió el pasado mes de febrero un enorme incremento en el número de atenciones prestadas respecto al mismo período del año anterior, pasando de 181 a 527 –es decir, un 190% más–.

A nivel estadístico, desde el área consistorial se destacó que, del total de consultas, 509 se correspondieron a visitantes nacionales, principalmente de Galicia –el 85,96%–, pero también de Madrid, Asturias, Cantabria, y Castilla y León; mientras que las 18 restantes fueron de turistas procedentes de Alemania, Noruega, Portugal, Reino Unido y Rusia, entre otras nacionalidades. En cuanto al perfil de edades, el Concello incidió en que el 47,82% de los usuarios eran “público novo”.

“Esta elevada porcentaxe está directamente relacionada coas visitas organizadas de centros educativos da cidade e co atractivo das exposicións en curso”, apuntó la concejala Maica García, recordando que durante el mencionado período se alojaron las muestras de maquetas de Carlos Macías y las reproducciones en miniatura de pasos procesionarios de Iván Talegón. De hecho, de las 398 citas registradas en relación a estas propuestas culturales, 266 se correspondieron a alumnado ferrolano.

“Estes datos evidencian que a programación expositiva non só reforza o interese cultural, senón que tamén amplía e diversifica o perfil do visitante, facendo da Oficina de Turismo un espazo máis dinámico e participativo”, afirmó.