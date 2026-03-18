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Ferrol

Ferrol celebra este miércoles su tradicional Festa das Pepitas y el hermanamiento con Mondoñedo

El tiempo acompañará para la ronda de las agrupaciones por las calles de A Magdalena

Redacción
18/03/2026 11:49
Las rondas en los balcones se multiplicarán este miércoles
Las rondas en los balcones se multiplicarán este miércoles
Daniel Alexandre
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Calles, escaparates y balcones están preparados para acoger esta tarde la tradicional Festa das Pepitas, declarada de Interés Turístico de Galicia. A la fiesta popular por las calles, una de las celebraciones más singulares y emblemáticas de la ciudad naval, la precederá un acto institucional en el Jofre, que dará comienzo a las 16.45 horas. 

Así, el teatro municipal se llenará para acoger el homenaje a las madrinas de cada una de las agrupaciones participantes en la fiesta, así como a los rondallistas de honor. El acto se completará, como cada jornada de celebración de As Pepitas con el recibimiento a la corporación municipal de Mondoñedo, localidad hermanada con Ferrol y que cada año visita la ciudad naval en estas fechas, mientras que Ferrol viaja a Mondoñedo para celebrar As San Lucas. 

Una vez concluido el acto institucional, a partir de las 18.00 horas, comenzarán las rondas por el centro de la ciudad, para, ya a las 19.00 horas, dirigirse a la plaza de Armas y celebrar, ya sobre el escenario, el festival de rondallas

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Un total de 12 agrupaciones se dan cita este año en la festividad de As Pepitas. Se trata de rondallas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Sus miembros lucirán capas y escarapelas y estarán acompañadas por su madrina, que cambia cada año y está presente en todas las actuaciones que vayan realizando las formaciones estos días. 

Las rondallas deberán interpretar un pasacalles, un vals y una danza en el festival, que podrán ser obras inéditas o recuperadas del antiguo Cancionero de As Pepitas. Estas piezas tienen acompañamiento musical de instrumentos como violines, contrabajos, acordeones, flautas o clarinetes, entre otros. 

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