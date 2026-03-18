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Ferrol

El PSOE solicita al gobierno local que aclare una duplicidad en un contrato de rehabilitación

También alerta de un posible retraso en la ejecución de las obras

Redacción
18/03/2026 18:02
El primer arreglo se tramitó en febrero de 2025 como un contrato menor
El primer arreglo se tramitó en febrero de 2025 como un contrato menor
Emilio Cortizas
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El grupo municipal socialista solicitó al gobierno local de Ferrol que aclare una duplicidad en la contratación de la rehabilitación de una fachada en el barrio de Recimil. Por medio de un comunicado de prensa, la formación denunció que el Concello tramitó en febrero de 2025, mediante un contrato menor, un encargo para la reparación del exterior de la unidad vecinal 8 de la carretera de Castilla, que fue adjudicado a Prace por 41.483 euros.

Asimismo, la agrupación señala que nueve meses después, en noviembre de 2025, se licitó la rehabilitación integral de cubiertas en ese mismo bloque –inicialmente salió a concurso en octubre tras aprobarse en XGL en septiembre, pero quedó desierto y hubo que actualizar el presupuesto–, siendo adjudicado a Eiffage Energía en diciembre por 265.606 euros. El problema, destacan los socialistas, es que parte de los trabajos del primer encargo están incluidos en el segundo, por lo que desde la formación se exige al alcalde que aclare “se contratou dúas veces a reparación das fachadas”.

Otro problema en el que hizo hincapié la formación es en el presunto retraso en la ejecución de las obras, señalando que las mismas tienen un plazo de finalización de cuatro meses y que, como se formalizó el 5 de enero, “a metade do contrato xa debería estar executado”. No obstante, dado el estado de los trabajos, afirmó la agrupación, “probablemente nos enfrontemos a outro proxecto máis que se prorrogará”.

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