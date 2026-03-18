El cruce de O Inferniño que trae de cabeza tanto a vecinos como a taxistas

Algunos vecinos hacen la “trampa” para acceder a Pintor Pérez Villaamil Daniel Alexandre

Los problemas de tráfico en la ciudad naval no son ninguna novedad. La propia configuración viaria, pese a su carácter racional, no fue diseñada para un flujo de vehículos como el actual, lo que sumado a otros factores como la necesidad de contar con camiones de reparto, la adopción parcial de un modelo más amable con el peatón y las malas costumbres de algunos conductores hace comunes situaciones conflictivas, como embotellamientos e incluso algún accidente menor.

Sin embargo, dada la extensión del término municipal, es normal que muchas de estas coyunturas pasen desapercibidas para quien no vive o trabaja en ese punto concreto. Es el caso de la intersección de la carretera de Castilla con la avenida de Viveiro, en plena frontera entre los barrios de O Inferniño y Ultramar.

Según denuncian vecinos y comerciantes del área, desde hace poco más de un año, el número de vehículos que acceden a la avenida desde Castilla –en dirección a Narón–, circulando por la primera en sentido contrario, se ha multiplicado, hasta el punto de acontecer varias veces por semana. Así, si bien la calle de bajada tiene una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora –lo que, en teoría, en caso de accidente se reduciría su gravedad–, los residentes han expresado su preocupación por una situación cada día más común, incidiendo en que es algo que también afecta a los peatones.

“Es una calle con varios pasos de peatones que ya están medio borrados y que está al lado de un parque. La gente está acostumbrada a cruzar mirando los coches que bajan y muchas veces van con niños”, explica un residente de la zona, apuntando que nadie atraviesa la calzada atento de si se aproxima un vehículo en sentido contrario. En este sentido, también detalla que hay dos viales de servicio entre la travesía de O Inferniño y la carretera de Castilla –sin contar el de las paradas de taxi y autobús– que los vecinos usan para aparcar y que cuentan con muy poca visibilidad, en parte por estar bloqueada por varios árboles, contenedores de basura y la propia edificación junto a los apeaderos del transporte público, por los que salen coches continuamente con los que alguien circulando en sentido contrario podría colisionar.

Señalización

“Yo prácticamente lo veo todos los días, y además es que, aunque vengan coches de frente, se meten igual”, relata Mónica, dependienta de un establecimiento de optometría frente a la intersección, que se muestra incrédula de que, ante esta situación, muchos conductores “siguen circulando” en dirección contraria. A su juicio, esta coyuntura se da, en parte, por la colocación de la señalización horizontal de giro a la izquierda –también en dirección Narón– para acceder a Sánchez Calviño, que está pintada justo enfrente de la intersección, en lugar de más próxima al semáforo. “Creo que es por esa flecha, porque si vienes con el GPS, te manda girar y como la ves en el suelo ya lo haces ahí”, apunta, añadiendo que “tampoco hay una señal de prohibido”.

Mientras la raya continua apenas es visible, la indicación de girar a la izquierda no se ha borrado J.G.

A este respecto, cabe señalar que la separación entre ambos carriles, aun no estando borrada del todo, es poco visible en comparación con la mencionada indicación, que sí se percibe con claridad. A esto se suma que de las dos señalizaciones de prohibido el paso existentes, una en el vial de las paradas de taxis y autobús y otra en el semáforo, la primera está girada, de modo que parece indicar que la restricción solo afecta a ese segmento de la carretera, mientras que la segunda se desprendió meses atrás y, tras permanecer un tiempo atada a otra indicación viaria, alguien la robó. “Esto lleva sucediendo un año, más o menos, pero es que cada día veo más”, sentencia, denunciando además que hace escasos días sucedió dos veces seguidas y que, en la segunda, el conductor, en lugar de dar la vuelta, optó por circular en sentido contrario por el vial de los autobuses hasta incorporarse a Sánchez Calviño.

“Llegan hasta donde está la flecha dibujada, y a esa altura se mete la gente calle arriba”, relata Alberto, un taxista ferrolano, quien también destaca que “en el semáforo antes había una señal de dirección prohibida, pero cayó, alguien se la llevó y nunca la volvieron a poner”. “Yo tengo visto cuatro, cinco o más coches por aquí, y suben hasta arriba del todo en dirección contraria”, explicando que en muchas ocasiones son los propios profesionales “los que los tienen avisado, haciendo luces o haciendo sonar la bocina, para decirles que van en sentido contrario”.

También ha sido testigo de esta situación en múltiples ocasiones Javier Grueiro, responsable del establecimiento de venta de muebles situado frente al cruce. “Se suelen meter coches hacia la avenida de Viveiro en dirección opuesta. Incluso muchos taxistas, cuando los ven, les tocan el claxon para que no sigan”, explica, señalando que “hay gente que se ve que es por desconocimiento, pero otra que sube y tuerce a la izquierda –por Pintor Pérez Villaamil–, es decir, son conscientes de que van en dirección prohibida”. De igual modo, el profesional subraya que la salida “está mal señalizada, porque la pintura del asfalto no se ve y tampoco hay ninguna señal que los avise antes de que no pueden girar por ahí”, apuntando que este acceso puede ser especialmente confuso si se circula desde la avenida de As Pías y que, por ello, la señalización debería estar situada en los dos semáforos de esa esquina.

Infracción

Si bien buena parte de estas situaciones se derivan de los despistes de quien no conoce la zona, hay numerosos casos, como señaló Grueiro, en los que los infractores son plenamente conscientes de la maniobra. Así lo atestigua Rocío, del establecimiento Brico Syl, situado en la intersección de Viveiro con Pintor Pérez Villaamil. En su caso, relata que no ha visto gente circulando por la primera por error, pero sí que ha visto conductores “saliendo” por la segunda, cuando solo se puede acceder desde la primera. “Hay varios garajes en esta calle y en vez de dar la vuelta para volver a la plaza, circulan en dirección contraria”, denuncia.

A día de hoy, solo queda una de las dos señales de prohibido el paso en la intersección J.G.

De un modo similar, la presidenta de Radio Taxi, Viri García, explica que ha visto en muchas ocasiones a gente incorporarse a la avenida en sentido opuesto por error, pero que también muchos vecinos hacen la “trampa”, por ejemplo, para entrar en Pérez Villaamil desde Castilla sin tener que rodear todo O Inferniño o para evitar tener que “callejear” por el Ensanche. En cualquier caso, la representante señala que los taxistas siempre intentan indicar a los despistados su error, pero que en muchas ocasiones no les hacen caso.

Una maniobra ilegal también muy común, pero que los infractores solo suelen hacerla durante la noche, cuando el flujo de vehículos es más reducido, es girar desde la carretera de Castilla hacia As Pías a la altura del semáforo, circulando unos metros en dirección contraria para entrar en la calle Venezuela.

Proyecto de aglomerado

Por último, cuestionado sobre la coyuntura, el Concello avanzó que es consciente de la situación y que se mejorará la señalización una vez se acometa el proyecto de aglomerado de la carretera de Castilla. A este respecto, desde el área de Seguridad, al frente de la cual se encuentra la concejala Pamen Pieltain, detalló que la mencionada iniciativa supondrá la renovación del firme de todo el vial hasta el puente de las cabras y que, una vez se renueve la señalización, se reforzará en ese punto concreto.