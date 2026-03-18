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Ferrol

El Concello retira cerca de cuatro toneladas de residuos en vertederos ilegales en Mougá

Desde el área de Servizos se hizo un llamamiento a la ciudadanía para que emplee el punto limpio municipal

Redacción
18/03/2026 18:02
Un depósito de desperdicios ilegal en el entorno de Mougá
Un depósito de desperdicios ilegal en el entorno de Mougá
Daniel Alexandre
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La problemática de los vertederos ilegales en el rural sigue trayendo de cabeza al gobierno local de Ferrol. Y es que la última campaña de recogida de enseres abandonados, en este caso realizada entre los días 2 de febrero y 4 de marzo en el entorno de Mougá, se saldó con la retirada de cerca de cuatro toneladas de desperdicios –concretamente 39.500 kilogramos–.

Así, desde el departamento de Obras e Servizos se ha vuelto a solicitar a la ciudadanía que emplee las prestaciones gratuitas para deshacerse de los voluminosos y otros residuos en lugar de abandonarlos en zonas de monte. “Facemos un novo chamamento á responsabilidade e o civismo da veciñanza para que empregue correctamente ester servizos e evite verter lixo, especialmente no rural”, señaló el concejal responsable del área, José Tomé, recordando que estas conductas suponen, además, un grave daño al entorno.

En este sentido, el responsable municipal recordó que el abandono de enseres en la vía pública puede suponer “sancións económicas importantes” y que el Concello cuenta tanto con una opción de recogida a domicilio –que se debe solicitar con antelación llamando a la empresa responsable de estos trabajos, Urbaser–, como con un punto limpio en la carretera de Catabois. Ambas prestaciones, insistió, son completamente gratuitas para todos los vecinos del término municipal.

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