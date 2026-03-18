El BNG suma firmas en su afán por solicitar que la residencia de O Bertón sea de gestión pública

Los nacionalistas proseguirán con su campaña para lograr que la gestión de la residencia de O Bertón sea pública

La responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano, junto con el diputado Mon Fernández, se reunieron con representantes del comité de empresa de la Consellería de Política Social y con trabajadoras de la residencia de mayores de Caranza, que les entregaron 500 firmas a favor de la gestión pública de la futura instalación para gente de edad situada en la zona de O Bertón, que promovió la Fundación Amancio Ortega.

Las pretensiones de la administración autonómica son que una empresa privada se haga cargo de la concesión.

Mar Peteira, presidenta del comité, quiso manifestar su apuesta por la gestión pública de los servicios básicos, haciendo hincapié en que “é o mellor para as persoas usuarias” y que por esa razón debe ser algo prioritario. Además, recordó que “a diferencia nótase en todo, no día a día, nos recursos humanos, nos materiais, nos servizos sanitarios, na comida...”. Asimismo, añadió que “a proba tivémola durante a pandemia na residencia de Caranza, que non houbo que lamentar ningunha morte, todo o contrario que nas residencias privadas da comarca”.

Recuerdan que durante la Pandemia en la residencia de Caranza no hubo que lamentar muertes, mientras que otras residencias privadas de la zona si

Es por ello que los representantes del personal denunciaron la política llevada a cabo por el PP en tanto que “aposta pola xestión privada das residencias de maiores, até o punto de que Feijóo, durante o seu primeiro mandato na Xunta, paralizara o proxecto que había para ampliar a de Caranza, construindo un novo módulo con máis de 80 prazas para persoas asistidas”. También recuerdan que “o bipartito xa tiña o proxecto finalizado, xa estaban os planos e mesmo se puxera a primeira pedra”.

Por otra parte, la campaña de recogida de firmas impulsada por el BNG fue “moi ben recibida”, como indican, el personal de las diferentes residencias públicas de la Xunta y proseguirán con ella hasta lograr el objetivo final de que la futura residencia de O Bertón cuente con un modelo de gestión pública.