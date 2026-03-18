Cuatro heridos en un incendio en la calle Cuntis de Ferrol

El incendio se declaró en el segundo piso TVG

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este miércoles tras declararse un incendio en el segundo piso del número 30 de la calle Cuntis, en Ferrol, informa la Central de Emergencias del 112 Galicia.

Los Bomberos les trasladaron la alerta a las 5.15 horas, habiendo recibido ellos una llamada de un particular, quien indicó en el primer momento que la vivienda estaba vacía.

Sin embargo, a su llegada al punto, los efectivos del parque tuvieron que evacuar el inmueble, que sí estaba habitado, y comenzar la extinción, una tarea que se vio dificultada por la "gran acumulación" de material y enseres en el interior.

El piso resultó muy afectado por las llamas y hasta el punto acudió Urxencias Sanitarias-061, que trasladó a las personas heridas al hospital Arquitecto Marcide. También acudieron la Policía Local y Nacional.