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Ferrol

Arrancan los trabajos del plan de repintado de la señalización horizontal en el ayuntamiento

Las primeras intervenciones se están realizando en el entorno del parque Pablo Iglesias

Redacción
18/03/2026 18:02
Paso de peatones recién pintado en la avenida de Esteiro
Paso de peatones recién pintado en la avenida de Esteiro
Cedida
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La mejoría en el tiempo ha permitido al gobierno local de Ferrol iniciar las labores de reposición de señalización horizontal en las carreteras del municipio. Como se recordará, el contrato para acometer este plan especial de pintado se adjudicó en octubre del pasado 2025 a la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras por 544.725 euros, pero estuvo paralizado por las malas condiciones meteorológicas.

Las primeras actuaciones, informó el área de Obras e Servizos, se realizarán en el entorno del parque Pablo Iglesias, en respuesta a demandas vecinales y de la comunidad educativa, y posteriormente se extenderán al resto de barrios del núcleo urbano.

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