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Ferrol

Alvixe reconoció la lucha de Amada Toimil por la recuperación de la memoria de su abuela

Redacción Ferrol
18/03/2026 11:37
Ateneo Premios Alvixe, Amada García
Un momento de la entrega del premio de Alvixe, de este martes
Martín Barreiro
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La asociación Alvixe entregó este martes a Amada Toimil su galardón por el 8M. La entidad quiso destacar este año la figura de esta mujer así como su lucha por lograr recuperar la memoria de su abuela, la mugardesa Amada García, fusilada en el Castillo de San Felipe junto a otras siete personas en el año 1938. 

Desde la entidad precisan que han querido reconocer "la lucha de aquellas mujeres, y hombres, a los que su entrega por los derechos y la libertad les costó la vida, dejando familias rotas que pasaron mil tristezas".

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En el caso concreto de Amada Toimil, durante la gala Alvixe trasladó su "inmenso agradecimiento" por su lucha y también a Encarna Mayán Santos, fiscal delegada de derechos humanos y memoria democrática por su "enorme implicación en la justicia y por compartir con nosotras este día". También ensalzaron el labor que se realiza desde la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol "por estar siempre en las causas que valen la pena", subrayaron.

La asociación también agradeció la presencia del numeroso público que llenó el Ateneo Ferrolán para la ocasión.

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