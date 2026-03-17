Diario de Ferrol

Vía Galega pide a colocación da bandeira galega na praza do Himno

CIG, Adega, Medulio e Artábria apoian a proposta que canaliza o BNG

Redacción
17/03/2026 21:47
Rexistro concello proposta de Vía Galega
Vía Galega rexistrou este martes no Concello a solicitude
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O portavoz de Vía Galega, Bruno Lopes, presentou este martes no Rexistro Xeral do Concello un escrito en nome do colectivo e co apoio do BNG, Medulio, Artábria e a CIG para que o Concello coloque a bandeira galega na praza do Himno, en Esteiro, onde xa estivera entre novembro e decembro pasados. A acción forma parte das iniciativas da plataforma para a difusión dos “símbolos nacionais” de Galicia

"Entendemos que a bandeira pasou con total normalidade pola cidadanía, non é un elemento que moleste, senón todo o contrario", afirmou Lopes antes da presentación da iniciativa.

Nesa liña, sobre a posibilidade que desde o Concello se propoña outra ubicación, o voceir manifestou que "o importante é que a bandeira estea presente en Ferrol, como xa o está noutros concellos da comarca, como Fene, Moeche ou San Sadurniño". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Coro Diapasón puso el broche de oro al ciclo el pasado año

Ciclo de Música Sacra, ‘A Mortuis Resurgere’ y el ‘Pentagrama de Paixón’, tres citas ineludibles
Redacción
El Ensayo Solidario del pasado 2025 fue todo un éxito

Ensayo Solidario de la Merced y donaciones a cambio de las velas que iluminan a la Cautiva
Redacción
Bieito Rubido fue otro de los galardonados con la Medalla de Oro de Dolores

Cocina Ecómica, Afundación y Cope Ferrol, Medallas de Oro de la hermandad de Dolores
Redacción
Concepción Arenal, Acto Desafío Galego, Ninghures

De Ninghures dá o pistoletazo de saída ao Desafío Galego por un cambio lingüístico dende Ferrol
Redacción