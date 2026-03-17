Vía Galega pide a colocación da bandeira galega na praza do Himno
CIG, Adega, Medulio e Artábria apoian a proposta que canaliza o BNG
O portavoz de Vía Galega, Bruno Lopes, presentou este martes no Rexistro Xeral do Concello un escrito en nome do colectivo e co apoio do BNG, Medulio, Artábria e a CIG para que o Concello coloque a bandeira galega na praza do Himno, en Esteiro, onde xa estivera entre novembro e decembro pasados. A acción forma parte das iniciativas da plataforma para a difusión dos “símbolos nacionais” de Galicia.
"Entendemos que a bandeira pasou con total normalidade pola cidadanía, non é un elemento que moleste, senón todo o contrario", afirmou Lopes antes da presentación da iniciativa.
Nesa liña, sobre a posibilidade que desde o Concello se propoña outra ubicación, o voceir manifestou que "o importante é que a bandeira estea presente en Ferrol, como xa o está noutros concellos da comarca, como Fene, Moeche ou San Sadurniño".