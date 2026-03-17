Un cardiólogo ferrolano preside el recién renovado Comité Territorial de Ética de la Investigación coruñés

El comité se encarga de la valoración ética de estudios de investigación médica AEIG

El Diario Oficial de Galicia publicaba estos días una resolución del 25 de febrero de 2026 por la que se concede la renovación de la acreditación del Comité Territorial de Ética da Investigación de A Coruña-Ferrol, y se procede al nombramiento de sus miembros.

En esta publicación se establece que será un especialista en Cardiología del Área Sanitaria de Ferrol, Isaac Martínez Bendayán, quien asuma su presidencia; y cuenta igualmente entre sus integrantes con otra profesional del área local, la enfermera coordinadora de Urxencias, Genma García Rivera.

Este órgano colegiado es el encargado de la valoración ética, metodológica y legal de los estudios de investigación con personas, su material biológico o sus datos de carácter personal en su respectivo ámbito de actuación. La Rede Galega de Comités de Ética da Investigación está formada por el autonómico (CEImG) y tres territoriales, entre ellos el de Coruña-Ferrol, encargados de la mencionada valoración de los estudios de investigación.

Investigaciones seguras

Sus miembros tienen la cualificación y experiencia necesarias sobre los aspectos metodológicos, médicos, científicos, éticos y legales de la investigación, la farmacología y la práctica clínica asistencial en medicina hospitalaria y extrahospitalaria. Se trata de un comité multidisciplinar donde hay clínicos, médicos de Familia, pediatras, especialistas y personal del área de enfermería y expertos de otras áreas, como informáticos, entre otros.

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En el caso concreto del comité Coruña-Ferrol, recién renovado, explica su presidente, “é maioritariamente clínico, pero hai tamén unha matemática-estatística, dous licenciados en dereito, un director do biobanco, ou un membro do comité ético asistencial, por exemplo”.

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Además, añade que "a evaluación e autorización de proxectos de investigación por parte do CEI territorial A Coruña-Ferrol ten dous obxectivos principais, confirmar que son investigacións seguras e idóneas e, tamén, facer posible que os pacientes ferroláns que participen neles se beneficien dos últimos avances en investigación biomédica”, explica.

De especial relevancia con respecto a otras áreas sanitarias, fueron los avances en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, del Servicio de Dixestivo; el cribado de retinopatía en los centros de salud del Servizo de Oftalmoloxía; o del programa 'Vixía' de reducción de colesterol en pacientes que sufrieron un infarto de miocardio, entre otros muchos, añaden.

Procedimientos normalizados de evaluación

En la última de las memorias referidas a su actividad, se refleja que se valoraron en este comité territorial cerca de un centenar de estudios de investigación y se realizaron un total de 11 reuniones anuales.

El Decreto 63/2013 de 11 de abril es por el que se regulan estos comités de ética de la investigación en Galicia, tiene por objeto determinar los fines, objetivos, funcionamiento, composición y procedimiento de las acreditaciones que se emitan.

Este ente tiene su sede, tal y como se refleja en el DOG, en Santiago de Compostela, en el Edificio Administrativo de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, coincidente con la del Comité Autonómico de Ética de la Investigación con medicamentos de Galicia ( CEImG).

Estos organismos desarrollan sus funciones según los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) adaptados a la legislación vigente y a las normativas internacionales sobre investigación en seres humanos. Sus integrantes se reúnen una vez al mes. Como indica el actual presidente, Isaac Martínez Bendayán, “os proxectos xa foron revisados previamente, e cando se avalían en común decídese se poden ser autorizados ou non, e, o máis frecuente, se se precisan, aclaracións para a corrección de erros".