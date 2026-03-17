Todo listo en Ferrol para rondar en As Pepitas y lograr el foco nacional

Las calles Real y Magdalena forman parte del recorrido de las doce rondallas participantes en la cita de este miércoles Daniel Alexandre

Doce rondallas serán las protagonistas de la Festa das Pepitas que se celebra este miércoles en el ferrolano barrio de A Magdalena. La ciudad volverá a hacerse canción en la víspera de San José —que, además, siendo festivo el 19 de marzo, animará todavía más el ambiente—, preservando la tradición secular que nació del Carnaval y los trabajadores del astillero, que decidían salir de ronda esa noche porque al día siguiente era de descanso para ellos.

El Concello de Ferrol respalda una vez más a la Coordinadora de Rondallas, aupando una celebración que forma parte de las fiestas de Interés Turístico de Galicia desde 2013 y, en estos últimos meses, está poniendo todo su empeño para que el reconocimiento sea nacional, pudiendo exportar fuera de la comunidad las peculiaridades de una cita que este 2026 se anunció con un cartel de la autoría de Nuria Revuelta.

Programa

Como viene siendo habitual, será en el teatro Jofre donde se levanté el telón de As Pepitas este 18 de marzo. Allí, a partir de las 16.15 horas, se celebrará un acto institucional presidido por el regidor ferrolano, José Manuel Rey Varela, en el que cada agrupación presentará a su madrina sobre el escenario, al tiempo que será la rondalla Sonidos del Alba la que actúe para poner banda sonora a una tarde que servirá, asimismo, para renovar el hermanamiento con Mondoñedo.

Las mujeres también rondan en As Pepitas e incluso tienen una rondalla únicamente femenina, Só Elas Daniel Alexandre

Al finalizar, en torno a las seis de la tarde, las agrupaciones saldrán de la plaza de Galicia para rondar por las calles del centro, completando dos itinerarios diferenciados. Por un lado, la mitad de ellas recorrerán Concepción Arenal, Magdalena, Carmen, Real, plaza de España y Galiano, mientras que las restantes irán por Tierra, Real, Amboage y Dolores, rematando todas en Armas, donde desde las 19.00 horas tendrá lugar la esperada gala para la que se colocarán sillas gratuitas.

Rondallas

Nuevamente, las seis agrupaciones ferrolanas participarán en su fiesta —Añoranzas, Bohemios, Club de Campo, Nas Ondas do Mar, O Son do Mar, Só Elas y Sonidos del Alba— y también lo harán otras igualmente conocidas que llegan desde varios puntos de la comarca: Lucero del Alba de Neda, Trovadores de Ares, Rondalla de Cariño, Rondalla de Cedeira y la emblemática Rondalla Mugardesa, que ejercerá posteriormente de anfitriona el sábado 28 de marzo cuando la cita musical se dirija a la “otra banda”.

Madrinas y homenajes

Además de los dulces ‘Bicos’ que se pueden degustar en algunas de las pastelerías ferrolanas y están elaborados a base de bizcocho, crema de naranja y chocolate —según la receta que ideó hace justamente 30 años el alumnado de la Escola de Hostalería Fraga do Eume—, hay otras muchas tradiciones ligadas a este día. Sin ir más lejos, para aquellas personas a las que le guste trasnochar, lo más recomendable es dejarse guiar por el eco de las bandurrias y perderse entre habaneras por los bares de A Magdalena una vez que cae la noche.

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Otra de las importantes es la de nombrar anualmente a la madrina o al padrino que va a acompañar a las formaciones durante todo el año de actuación en actuación. Este 2026, las doce rondallas participantes en la fiesta ferrolana estarán acompañadas por Celi Gabiola Hermida (Bohemios), Emma Fernández San Silvestre (Añoranzas), Germán Fernández Lorenzo (O Son do Mar), Eugenio Fernández Lago (Só Elas), Isabel Campo Fernández (Club de Campo), Ana Varela Rosas (Nas Ondas do Mar), Toñi San Martín (Sonidos del Alba), Inés Domínguez Puentes (Lucero del Alba), Niní Ferreiro Montenegro (Trovadores de Ares), María del Pilar Pazos Varela (Rondalla Mugardesa), Mª José Fraguela López (Rondalla de Cariño) y Magdalena Boboia (Rondalla de Cedeira).

Cambio de madrina de Bohemios en el Casino Ferrolano Emilio Cortizas

Asimismo, durante el transcurso de la gala en el Jofre también habrá tiempo para rendir homenaje por su trayectoria a diversos integrantes de las agrupaciones. Esta vez recibirán el galardón del Concello por llevar 25 años participando en Pepitas los rondallistas Manuel Hermida Casal, de Añoranzas; Juan Carlos Santiso Medín, de Bohemios, y Juan L. Vázquez Cacabelos, de Nas Ondas do Mar.

Y en Mugardos...

Será el sábado 28 de marzo cuando As Pepitas se trasladen al otro lado de la ría para resonar en las calles de la real villa un año más. El XXXIV Certame de Rondallas Concello de Mugardos comenzará a las 17.00 con la concentración de formaciones en el muelle, desde donde partirán rumbo al Casino Mugardés haciendo un pasacalles media hora después.

Ya a las 18.30 arrancarán las actuaciones en el escenario, en un recital presentado por Anabel Bello Platas en el que cantarán Sonidos del Alba, Lucero del Alba, Bohemios, Añoranzas, Club de Campo, Trovadores de Ares, Só Elas y los anfitriones de la Rondalla Mugardesa, por ese orden.