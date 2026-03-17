Sociedad Gitana Española pide justicia y responsabilidades por el fallecimiento de Diego Gabarre

Concentración convocada por la Sociedad Gitana Española en la plaza de Armas Martín Barreiro

Más de 400 personas se han reunido este martes en la plaza de Armas, convocadas por Sociedad Gitana Española, para pedir justicia y responsabilidades por los sucesos que en la madrugada del 13 de febrero provocaron el fallecimiento de Diego Gabarre, de 19 años de edad, a consecuencia de un incendio en un bloque de la calle Álvarez de Sotomayor.

Familiares y allegados de la víctima, pero también ciudadanos a título individual y representantes políticos como los concejales del BNG, acudieron a la llamada de la entidad para mostrar su apoyo y también su indignación por lo que consideran un trato desigual hacia las víctimas de aquel trágico accidente. "Esta desgracia nunca tuvo que ocurrir", dijo el portavoz, Sinaí Giménez, antes de preguntarse que "¿cómo es posible que en un municipio como Ferrol no tengamos seguridad por guerras entre políticos y bomberos? ¿Que pongamos en riesgo las vidas de seres humanos, de personas inocentes?".

Giménez criticó al alcalde y a la corporación "por no guardar un minuto de silencio por el gitano fallecido" ni por "decretar ni siquiera un día de luto oficial. Si no fuera gitano, estamos seguros de que ya lo habrían hecho y todos los políticos ya estarían aquí rompiéndose la camisa", dijo.

"A las víctimas no se las discrimina, sean gitanos o no", continuó Sinaí Giménez, que afirmó que los responsables públicos "dejan mucho que desear". Por ello, exigió que "como parte de esta sociedad", en el próximo pleno se enmiende ese vacío y se declare luto oficial en memoria de Diego Gabarre "porque es un ciudadano de Ferrol".

Además, Giménez reclamó una comisión de investigación y advirtió de que "esto no quedará impune. Quien se crea que porque la víctima sea gitano o pertenezca a un barrio pobre, esto va a quedar impune, se equivoca". También denunció que apenas unos días después de la tragedia se anunciase que el número de bomberos aumentaría a 50. "Eso tenía que haberse hecho antes; os habéis reído en la cara de las víctimas y eso no lo vamos a permitir". "Aquí hay culpables: quienes tendrían que velar por que los servicios básicos se cumplieran y no dejar el servicio sin bomberos, que hay muchos en el paro", apostilló Giménez. También aludió a los bomberos: ¿Cuántas bajas, no? Señores bomberos, se olvidan de que están poniendo en riesgo vidas de seres humanos, como las de Diego, de 19 años". "Las guerras entre bomberos y políticos han tenido unas consecuencias fatales e irreversibles: ¡un niño de tan solo 19 años se ha ido para el cielo por vuestra irresponsabilidad!", gritó, "y los culpables de esta tragedia tienen nombre: Ayuntamiento y bomberos".

Posteriormente, el tío de la víctima se dirigió a los presentes asegurando que "tenemos el corazón roto" y que "esto ya no se arregla con un abrazo, ni con unas palabras de consuelo. Apenas tenía 19 años y estaba empezando a asomarse a la vida", dijo, "y se la han quitado. A esto no hay derecho. No tiene nombre". Además, se dirigió a la justicia para pedirle que "la investigación no se interrumpa, no se manipule y no se dé la espalda a la verdad: queremos saber lo que pasó. Confiamos en la justicia".

Por último, Ángel Benedicto, el secretario de Sociedad Gitana Española, se encargó de leer un manifiesto de la entidad en la que defendió su carácter constitucional "porque defendemos los derechos de todos, en este caso los de una familia que ha perdido a un chiquillo de 19 años y con dos heridos con quemaduras graves". "Sorprende que se hable de acabar con el antigitanismo y con la discriminación racial cuando a día de hoy no han tenido la humanidad de guardar siquiera un minuto de silencio en memoria de la víctima", apuntó, por lo que exigió que lo hagan en el próximo pleno. También pidió que se declaren tres días de luto oficial "para demostrar que los políticos del Ayuntamiento no son racistas y que a todas las víctimas se les trata por igual".

Además, instó a la Delegación del Gobierno a que abra una comisión de investigación para "dirimir las responsabilidades y aclarar toda la verdad de lo ocurrido: por qué había solo tres bomberos, si tenían la titulación oficial y cuántos estaban de baja en ese momento y por qué causas". En esa línea, Ángel Benedicto urgió a que se explique "cómo es posible que al día siguiente de la tragedia se anunciasen más bomberos" y si el secretario municipal "informó a las autoridades de la carencia de efectivos" en los días anteriores al incendio.

Sociedad Gitana Española quiere que "los responsables directos o indirectos paguen las consecuencias".