Publicada en el BOP la Oferta Pública de Empleo de este año 2026 en el Concello de Ferrol

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, en el último Comité de Seguridade e Saúde D. Alexandre

El Boletín Oficial de la Provincia –BOP– recoge en su edición de este martes la Oferta Pública de Emprego del Concello de Ferrol para este año. Se trata, como ya anunció hace un par de semanas el gobierno local, de 93 plazas, de las cuales 24 son de nuevo ingreso y otras 69 de promoción interna.

Los puestos que se crean son nueve policías, seis bomberos-conductores, dos peones, un educador social, un trabajador social, un técnico de administración general, un ingeniero de obras públicas, un arquitecto técnico, un auxiliar de biblioteca y archivo y un ayudante de la Casa de Acollida.

Las de promoción interna son 30 de bombero-conductor y 22 de administrativo, entre otras. Además, el BOP también recoge las bases reguladoras para cubrir, en régimen de comisión de servicios, el puesto de técnico de Educación. Las solicitudes se presentarán únicamente a través de la sede electrónica del Concello en un plazo de cinco días hábiles a contar desde este miércoles.