Los fondos del ferrolano Javier Méndez Pérez-Fanego se cederán este miércoles al Consello da Cultura Galega

Méndez nació en Neda, pero a los 3 años ya vivía en Ferrol Cedida

Decía sobre Javier Méndez Pérez-Fanego el también añorado Uxío García Amor que “fue músico de nuestra tierra” y supo descubrir el “alma de Galicia en su canto”. Esa descripción podría resumir la esencia vital del sacerdote y compositor ferrolano, fallecido en 1983, y cuya familia ha querido que su archivo y sus fondos musicales formen parte del inventario del Consello da Cultura Galega para que sea accesible a todas las personas que lo deseen.

El Casino Ferrolano acoge este miércoles 18, a las 12.00 horas, el acto de firma de cesión, al que pondrá banda sonora la Coral Polifónica Ferrolana de la entidad, heredera de la formación que dirigió durante muchos años, precisamente, el tío de Méndez, el recordado Padre Fanego, que sin duda insufló en él su amor por la armonía y su vocación eclesiástica.

Su heredero

Su sobrino y ahijado, Pedro Landeira, desea que esta donación sirva para “recuperar, conservar y difundir” un patrimonio compuesto por unas 300 bobinas de grabaciones diversas —algunas de ellas en el teatro Jofre y en la concatedral—, decenas de partituras e incluso material inédito que podrá al fin ver la luz.

Será él quien rubrique el acuerdo, feliz por haber rescatado del olvido la herencia que le dejó Méndez y que ahora pueda emplearse en “darle solemnidad a las ceremonias, que era en parte su objetivo componiendo”, recuerda.

Su historia

Nacido el 5 de abril de 1937 en Neda, estudió en Mondoñedo y la Universidad de Comillas, ordenándose sacerdote en 1963. Estuvo primeramente en una parroquia de Viveiro para después volver a Ferrol y desarrollar una intensa actividad en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y en San Julián. De su experiencia durante estos años nació su ‘Salmos pra nosa terra’ (1971), pieza pionera del uso del gallego en la liturgia a la que le seguiría ‘Xurdirá’ —himno del Concilio Pastoral de Galicia— y la no menos emblemática ‘Misa do Pobo de Deus’.

En 1978 se fue a Madrid para seguir completando sus estudios musicales y formar parte del equipo del Secretariado Nacional de Liturgia, desde donde aportó nuevas canciones y partituras. Cuatro años después, en 1982, regresó a Galicia al ser designado maestro de la capilla de la Catedral de Santiago de Compostela, un puesto desde el que trabajó para mejorar su Escolanía y firmó un notable número de composiciones.

No en vano, en la visita real por la fiesta del Apóstol en 1983 fue felicitado personalmente por los monarcas. Dejó, además, un tema que sigue sonando, al menos, cada quince días en el estadio de A Malata: el himno del Racing Club Ferrol.