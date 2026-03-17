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Sanidad

Las listas de espera en el Área Sanitaria de Ferrol son el resultado de una "gestión neglixente", según los socialistas

El exregidor Ángel Mato y el diputado Aitor Bouza anunciaron que reclamarán a la Xunta  medidas para reducir las demoras

Redacción Ferrol
17/03/2026 17:10
RP PSOE con Mato y Aitor Bouza
Un momento de la comparencia de Ángel Mato y Aitor Bouza, este martes 
Daniel Alexandre
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El PSOE llevará al Parlamento autonómico una iniciativa en la que reclama a la Xunta “medidas” para reducir las listas de espera. El diputado Aitor Bouza lamentó ayer que los responsables del Área Sanitaria de Ferrol hayan realizado “un balance positivo”, pues, a su juicio, “non hai nada que celebrar”. El parlamentario se refirió a los incrementos en cirugía –de 53,8 a 62,7 días en el último año– o en consultas externas –de 59 a 71,4–. “Son datos alarmantes”, aseguró antes de recordar que “os datos non son números, son persoas que precisan atención”.

Así, precisó que hay actualmente 8.411 vecinos y vecinas de Ferrolterra que están pendientes de una prueba diagnóstica, 15.921 de consulta y 3.285 esperando una cirugía. “Isto reflicte un modelo, o do PP, no que só os que poden pagar unha consulta ou un seguro privado teñen unhas condicións dignas de atención”, dijo Aitor Bouza, “e iso non pode ser. Imos loitar por garantir o acceso a unha sanidade pública de maneira inmediata e urxente, esixindo un cambio para rematar con esta xestión neglixente por parte do goberno do señor Rueda”. 

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Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Ángel Mato, se dirigió al alcalde para advertirle de que “gobernar a cidade de Ferrol tamén é traballar a prol dos servizos públicos. E nestes tres anos non fixo nada ao respecto”, añadió. “Isto non é facer a festa do choco ou do calamar cada quince días: consiste en traballar polos dereitos da cidadanía, non en facer propaganda”.

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