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Sociedad

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra y Euroeume unen sinergias para mejorar servicios

Redacción Ferrol
17/03/2026 16:52
Un momento del encuentro entre ambas entidades
Un momento del encuentro entre ambas entidades
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La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF), participó esta semana en un encuentro de trabajo con profesionales de la entidad Euroeume. El objetivo de la reunión, explican desde el colectivo local, “é o de fortalecer a colaboración entre entidades e continuar impulsando iniciativas conxuntas en beneficio da comunidade xorda”.

En la cita estuvieron presentes, por parte de Euroeume, la terapeuta ocupacional del centro, Beatríz; la educadora social, Nerea, y la técnica de Igualdad, Lúa. En representación de la AXF las asistentes fueron Teresa Gallo, presidenta de la asociación, y María López, monitora de Servizos á Comunidade.

Durante esa reunión se abordaron diferentes propuestas de colaboración orientadas a dar mayor visibilidad al trabajo que realizan ambas entidades, así como a la organización de futuras actividades que estarán dirigidas a la comunidad sorda y a la ciudanía en general.

“O encontro permitiu compartir experiencias, detectar necesidades comúns e reforzar o traballo en rede como ferramenta fundamental para promover a participación, a igualdade e o benestar social”, como informan desde la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra.

La entidad destaca tambien la importancia que tiene realizar este tipo de propuestas en común, fomentando espacios de coordinación entre profesionales y entidades del territorio, que permiten generar sinergias y poner en marcha iniciativas que, aseveran, “terán continuidade nos próximos meses” pero de las que no se avanzaron los pormenores por ahora. Es más, desde la asociación de Ferrolterra se explica que ya se están empezando a planificar algunas de esas acciones conjuntas, que se irán dando a conocer en próximas fechas a través de los canales habituales de comunicación de la entidad, como sus redes sociales y diversas comunicaciones públicas.

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