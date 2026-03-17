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Ferrol

Ensayo Solidario de la Merced y donaciones a cambio de las velas que iluminan a la Cautiva

Será este sábado cuando salgan de nuevo a las calles recogiendo alimentos para Balrial

Redacción
17/03/2026 22:52
El Ensayo Solidario del pasado 2025 fue todo un éxito
El Ensayo Solidario del pasado 2025 fue todo un éxito
Jorge Meis
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La Cofradía de la Merced repetirá este sábado 21 de marzo su exitoso Ensayo Solidario, una iniciativa que surgió en 2014 y consiste en aprovechar uno de los entrenamientos de su dotación mixta de portadores para recorrer las calles del centro con un trono hueco que se va llenando de donaciones de alimentos no perecederos. 

El itinerario comenzará a las 12.00 horas en la plaza de Amboage para seguir por Real, Coruña y Dolores hasta volver al mismo punto. Estarán acompañados por Acotaga y todo lo recaudado se transformará en una donación para el banco de alimentos Balrial

Además, la hermandad cumple de nuevo con la tradición de poner a la venta las velas que conforman la candelería del paso de la Cautiva, que podrán recogerse al finalizar la procesión del Miércoles Santo. Se pueden adquirir a 10, 20 o 30 euros en función de su cercanía con la imagen, mientras que las flores de cera cuestan cinco cada una. 

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Aceptan reservas en la capilla los domingos después de la misa de 12.00 o en el 622 883 232. Asimismo, quienes deseen dejar un papel con su petición y que vaya bajo su manto durante el cortejo, pueden hacerlo en el templo. 

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