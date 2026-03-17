Ferrol

El PSOE asegura que las listas de espera en el Área son resultado de una gestión “neglixente”

“Ser alcalde non é facer propaganda, é traballar a prol dos dereitos da cidadanía”, dice Mato

Redacción
17/03/2026 22:07
RP PSOE con Mato y Aitor Bouza
Mato y Aitor Bouza, este martes en la sede de la Agrupación Socialista ferrolana
Daniel Alexandre
El PSOE llevará al Parlamento autonómico una iniciativa en la que reclama a la Xunta “medidas” para reducir las listas de espera. El diputado Aitor Bouza lamentó este martes que los responsables del Área Sanitaria de Ferrol hayan realizado “un balance positivo”, pues, a su juicio, “non hai nada que celebrar”. El parlamentario se refirió a los incrementos en cirugía –de 53,8 a 62,7 días en el último año– o en consultas externas –de 59 a 71,4–. “Son datos alarmantes”, aseguró antes de recordar que “os datos non son números, son persoas que precisan atención”. Así, precisó que hay actualmente 8.411 vecinos y vecinas de Ferrolterra que están pendientes de una prueba diagnóstica, 15.921 de consulta y 3.285 esperando una cirugía.

“Isto reflicte un modelo, o do PP, no que só os que poden pagar unha consulta ou un seguro privado teñen unhas condicións dignas de atención”, dijo Aitor Bouza, “e iso non pode ser. Imos loitar por garantir o acceso a unha sanidade pública de maneira inmediata e urxente, esixindo un cambio para rematar con esta xestión neglixente por parte do goberno do señor Rueda”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Ángel Mato, se dirigió al alcalde para advertirle de que “gobernar a cidade de Ferrol tamén é traballar a prol dos servizos públicos. E nestes tres anos non fixo nada ao respecto”, añadió. “Isto non é facer a festa do choco ou do calamar cada quince días: consiste en traballar polos dereitos da cidadanía, non en facer propaganda”. 

Te puede interesar

El Coro Diapasón puso el broche de oro al ciclo el pasado año

Ciclo de Música Sacra, ‘A Mortuis Resurgere’ y el ‘Pentagrama de Paixón’, tres citas ineludibles
Redacción
El Ensayo Solidario del pasado 2025 fue todo un éxito

Ensayo Solidario de la Merced y donaciones a cambio de las velas que iluminan a la Cautiva
Redacción
Bieito Rubido fue otro de los galardonados con la Medalla de Oro de Dolores

Cocina Ecómica, Afundación y Cope Ferrol, Medallas de Oro de la hermandad de Dolores
Redacción
Concepción Arenal, Acto Desafío Galego, Ninghures

De Ninghures dá o pistoletazo de saída ao Desafío Galego por un cambio lingüístico dende Ferrol
Redacción