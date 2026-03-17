El Concello de Ferrol y la AVV del Ensanche reeditan su ciclo de cine para público senior

Un momento de la presentación del ciclo de cine senior que promueven Concello y la AVV del Ensanche Concello

El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Concejalía de Política Social, dirigida por Rosa Martínez, retoma el ciclo de cine para las personas mayores en colaboración con la Asociación de Vecinos del Ensanche, como ya hiciera la campaña pasada.

Desde el Consistorio se recuerda que la administración local es miembro de la Red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), marco en el que se incluyen las diferentes actividades programadas para la población sénior, entre ellas, este segundo ciclo de cine.

“Presentamos un novo ciclo de películas que nesta edición inclúe tamén algunha proposta infantil, co obxectivo de facilitar que os avós poidan acudir cos neus netos”, como explicó Martínez. De este modo, el área de Benestar viene a dar respuesta a una de las peticiones que les hicieron llegar en cuanto a la temática de los pases y habida cuenta que se dirigen al público de más edad, que muchas veces está al cuidado de sus nietos.

Por su parte, el presidente de la AVV del Ensanche, Rafael Leira, recordó que en la pasada edición del programa “contamos cun grupo fixo de entre 15 e 20 persoas que acudían semanalmente ás proxeccións”. El responsable de la entidad vecinal trasladó su deseo de que a las nuevas proyecciones puedan acudir las personas mayores del municipio acompañados de sus familias.

El ciclo se inaugura el próximo 25 de marzo con pases todos los miércoles a las 18.00 horas y hasta el 16 de diciembre, a excepción de julio y agosto. La cinta ‘Cinema Paradiso’ inaugurará la segunda edición de esta propuesta del área social