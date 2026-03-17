El BNG presentará las firmas para que la residencia de O Bertón sea de gestión pública

Representantes del BNG con el comité de la residencia de Caranza Cedida

El personal de la residencia de mayores de Caranza recogió más de medio millar de firmas que han entregado al BNG con las que piden que la gestión del nuevo centro de mayores de O Bertón sea pública. La presidenta del comité de empresa, Mar Peteira, explicó que este modelo “é o mellor para as persoas usuarias” y puso como ejemplo lo ocurrido durante la pandemia, “pois non houbo que lamentar ningunha morte, todo o contrario que nas residencias privadas da comarca”.

Por su parte, la responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano, agradeció el apoyo y la implicación de todo el personal que recogió firmas y avanzó que proseguirán con la campaña “ata conseguir o obxectivo final, un modelo de xestión na nova residencia que poña no centro ás persoas e non ás grandes concesionarias”.