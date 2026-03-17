Doce empresas se postulan para construir 49 viviendas en O Bertón

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en enero en O Berón Jorge Meis

El plazo de presentación de ofertas para la construcción de 49 viviendas en la parcela 13 del polígono de O Bertón ha suscitado el interés de una docena de empresas, que optan así a adjudicarse un contrato de más de ocho millones de euros –8,1 es el precio de licitación– en la que será la séptima promoción pública de la Xunta en el barrio.

El proyecto que impulsa la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia –Vipugal–, plantea dos bloques continuos diferenciados en altura –uno de cuatro y otro de cinco plantas– de cubierta plana, ajustándose, explica el departamento que dirige María Martínez Allegue, a la continuidad de la línea de cornisas establecida en la ordenación del plan parcial.

Además, se incluye un sótano, que tendrá uso de garaje y también para trasteros, pisos en las plantas superiores y, en el bajo, además de los portales de acceso, más trasteros y otros locales para establecimientos comerciales.

Las viviendas que dibuja el proyecto son de dos y tres dormitorios, con superficies variables, así como otras de cuatro habitaciones y también alguna adaptada de tres dormitorios.

La Xunta recuerda que en estos momentos están en marcha –en diferentes fases del proceso– siete iniciativas para la construcción de 353 viviendas en O Bertón.