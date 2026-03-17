De Ninghures dá o pistoletazo de saída ao Desafío Galego por un cambio lingüístico dende Ferrol
Esta é a quinta edición dun reto que se consolida como referente en innovación pedagóxica por converter aos participantes en suxeitos activos
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Concepción Arenal propón esta semana a quinta edición do Desafío Galego, unha iniciativa que se consolida como referente en innovación pedagóxica por non limitarse a unha mera campaña de promoción lingüística e situar aos participantes como axentes activos. Este luns, segundo día do reto, visitou o centro a popular banda De Ninghures, que este ano asumen o rol de padriños, polo que foron os encargados de dar un empurrón aos máis de 200 estudantes voluntarios que asinaron o acordo lingüístico.
A elección de De Ninghures non é casual, xa que, ao tratarse dunha banda galega que ten o idioma como un dos seus trazos identitarios, conseguindo un enorme éxito non só en Galicia senón tamén coas súas xiras de nivel estatal, demostra a forza universal e contemporánea que posúe a lingua galega.
Nesta xornada animouse ao alumnado participante a extender a fala ao ámbito do instituto, despois dun primeiro día no que se permitía limitar o uso á comunicación entre os voluntarios do desafío e nas redes sociais de cada un.
Este mércores 18, os participantes deberían, segundo explicita o compromiso asinado para o período do 16 ao 27 de marzo, incluír á familia e ás actividades extraescolares nos ambientes nos que utilizar o galego. Así mesmo, mañá acadarase o que adoita supoñer o maior reto para o alumnado, falalo tamén coas amizades externas ao instituto até que remate esta edición do Desafío Galego.