Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Quinta edición 

De Ninghures dá o pistoletazo de saída ao Desafío Galego por un cambio lingüístico dende Ferrol

Esta é a quinta edición dun reto que se consolida como referente en innovación pedagóxica por converter aos participantes en suxeitos activos

Redacción
17/03/2026 22:14
Concepción Arenal, Acto Desafío Galego, Ninghures
A banda De Ninghures ocupa o posto que tivo no 2025 a creadora de contido Sara Seco
Martín Barreiro
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Concepción Arenal propón esta semana a quinta edición do Desafío Galego, unha iniciativa que se consolida como referente en innovación pedagóxica por non limitarse a unha mera campaña de promoción lingüística e situar aos participantes como axentes activos. Este luns, segundo día do reto, visitou o centro a popular banda De Ninghures, que este ano asumen o rol de padriños, polo que foron os encargados de dar un empurrón aos máis de 200 estudantes voluntarios que asinaron o acordo lingüístico.

A elección de De Ninghures non é casual, xa que, ao tratarse dunha banda galega que ten o idioma como un dos seus trazos identitarios, conseguindo un enorme éxito non só en Galicia senón tamén coas súas xiras de nivel estatal, demostra a forza universal e contemporánea que posúe a lingua galega.

Nesta xornada animouse ao alumnado participante a extender a fala ao ámbito do instituto, despois dun primeiro día no que se permitía limitar o uso á comunicación entre os voluntarios do desafío e nas redes sociais de cada un.

Este mércores 18, os participantes deberían, segundo explicita o compromiso asinado para o período do 16 ao 27 de marzo, incluír á familia e ás actividades extraescolares nos ambientes nos que utilizar o galego. Así mesmo, mañá acadarase o que adoita supoñer o maior reto para o alumnado, falalo tamén coas amizades externas ao instituto até que remate esta edición do Desafío Galego.

