Cocina Ecómica, Afundación y Cope Ferrol, Medallas de Oro de la hermandad de Dolores

Bieito Rubido fue otro de los galardonados con la Medalla de Oro de Dolores Jorge Meis

Como cada Jueves Santo, coin­cidiendo con la procesión de uno de sus titulares, el Santísimo Cristo de la Misericordia, la Cofradía de Dolores entrega sus Medallas de Oro, que esta vez irán a parar a tres “entidades que, con su trabajo, compromiso y colaboración, forman parte ya de nuestra historia”, explican.

De esto modo, quieren agradecer públicamente el apoyo de la Cocina Económica de Ferrol, Afundación —obra social de Abanca— y la Cadena Cope en la ciudad naval, de las que valoran igualmente su “cercanía y contribución al crecimiento de la sociedad en general y de nuestra hermandad en particular”.

La ceremonia de entrega se hará el 2 de abril en el Salón de Recepciones del consistorio a las 19.00 horas. Antes, la cofradía celebrará del 21 al 27 de marzo, con cultos diarios a las siete en la iglesia, el Septenario de la Dolorosa.