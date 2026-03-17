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Ferrol

Cocina Ecómica, Afundación y Cope Ferrol, Medallas de Oro de la hermandad de Dolores

Se entregarán, como es tradición, el Jueves Santo antes de la procesión del Cristo

Redacción
17/03/2026 22:50
Bieito Rubido fue otro de los galardonados con la Medalla de Oro de Dolores
Bieito Rubido fue otro de los galardonados con la Medalla de Oro de Dolores
Jorge Meis
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Como cada Jueves Santo, coin­cidiendo con la procesión de uno de sus titulares, el Santísimo Cristo de la Misericordia, la Cofradía de Dolores entrega sus Medallas de Oro, que esta vez irán a parar a tres “entidades que, con su trabajo, compromiso y colaboración, forman parte ya de nuestra historia”, explican. 

De esto modo, quieren agradecer públicamente el apoyo de la Cocina Económica de Ferrol, Afundación —obra social de Abanca— y la Cadena Cope en la ciudad naval, de las que valoran igualmente su “cercanía y contribución al crecimiento de la sociedad en general y de nuestra hermandad en particular”. 

La ceremonia de entrega se hará el 2 de abril en el Salón de Recepciones del consistorio a las 19.00 horas. Antes, la cofradía celebrará del 21 al 27 de marzo, con cultos diarios a las siete en la iglesia, el Septenario de la Dolorosa

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