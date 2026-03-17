Ciclo de Música Sacra, ‘A Mortuis Resurgere’ y el ‘Pentagrama de Paixón’, tres citas ineludibles

El Coro Diapasón puso el broche de oro al ciclo el pasado año Jorge Meis

El apartado musical cobra cada vez más protagonismo en Cuaresma y Semana Santa, cuando sobresalen varias citas, empezando por la quinta edición del Ciclo Coral Internacional de Música Sacra que organiza la Asociación Musical Sonsdodía con la colaboración de Concello de Ferrol, Diócesis, Armada, Junta de Cofradías y Dolores.

Todos los recitales se celebran en San Julián, empezando este domingo 22 a las 19.00 con Grupo Vocal Olisipo (Portugal) para seguir el 5 de abril con los anfitriones del Coro Diapasón a la misma hora y, el sábado 11 a las 20.00, con el Grupo Vocal Sólo Voces (Lugo), finalizando al día siguiente, a las 18.00, con el Coro de Pequeños Cantores de Esposende (Portugal).

Además, la Orquesta de Cámara ‘A Magdalena’ y la Coral Polifónica Ferrolana ‘A Magdalena’, con Diego Fortes como director y Patricia Rodríguez como soprano solista, interpretarán ‘A Mortuis Resurgere’, de Jorge Grundman el 31 de marzo en la concatedral.

Antes, este sábado 21 a las 18.00, la SRD Canido organiza su tercer ‘Pentagrama de Paixón’, esta vez con las notas de la AM Cristo Buena Muerte.