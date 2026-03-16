Universidad y Diputación impulsan trabajos de exhumación de fosas comunes en la parroquia ferrolana de Serantes

Convenio entre la Diputación y la USC Cedida

Las excavaciones en el cementerio de O Val que llevaron al descubrimiento y análisis de una fosa común en el camposanto, llevadas a cabo por el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, se repetirán ahora en la parroquia ferrolana de Serantes, merced al convenio firmado por el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, a través del cual se concierta el desarrollo de un programa de actuaciones en materia de memoria democrática en la provincia.

El acuerdo, financiado con 150.000 euros por la Diputación, permitirá investigar, exhumar e identificar víctimas de la represión franquista en tres enclaves de la geografía provincial: las fosas de Serantes, en el concello ferrolano; Boisaca, en Santiago de Compostela; y Beira, en el municipio de Carral.

La ejecución técnica de los trabajos será responsabilidad del grupo de investigación Histagra de la USC, un referente académico con más de dos décadas de experiencia en el estudio de la violencia golpista en Galicia y coordinador del conocido proyecto “Nombres y Voces”.

El convenio se articula en torno a una metodología científica que combinará investigación histórica y documental con el trabajo arqueológico sobre el terreno y el análisis forense de los restos localizados.

Los primeros restos óseos apuntan a la fosa común del cementerio de O Val Más información

Este proceso permitirá no solo localizar y recuperar los restos de las víctimas, sino también avanzar en su identificación y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando por conocer el destino de sus seres queridos.

Los trabajos requerirán la participación de personal especializado en arqueología, historia y medicina legal, garantizando así que todo el proceso se desarrolle con rigor científico y bajo los más altos estándares de investigación.

Pieza audiovisual

Además de las intervenciones en el terreno, el proyecto incorpora una importante dimensión social y divulgativa. Entre las acciones previstas destaca la producción de una pieza audiovisual que documentará el proceso de las exhumaciones y recogerá tanto el trabajo técnico como el impacto humano y emocional que supone la apertura de estas fosas.

El programa incluye también la elaboración de publicaciones académicas y la catalogación de bibliografía especializada sobre memoria democrática, que quedará custodiada en la biblioteca de la Facultade de Xeografía e Historia da USC para su acceso público.

Durante el acto, Valentín González Formoso destacó la importancia de estas actuaciones para preservar la memoria democrática y transmitir a las nuevas generaciones los valores de la libertad. Por su parte, Antonio López puso en valor el trabajo desarrollado por el grupo Histagra y destacó la importancia de seguir avanzando en el conocimiento histórico de la Guerra Civil y de la represión franquista.