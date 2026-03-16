O Parlamento aborda o mércores a relación entre Carvalho Calero e Otero Pedrayo
A sesión principiará ás 10.00 horas e incluirá unha conferencia de Aurora Marco e dúas mesas redondas
O Parlamento de Galicia conmemora este mércores, día 18, os 50 anos do pasamento do ourensán Ramón Otero Pedrayo e o centenario do ingreso do ferrolán Ricardo Carvalho Calero na Universidade de Santiago de Compostela cunha xornada que leva por título ‘Memoria dunha fonda relación’ e que incluirá unha conferencia de Aurora Marco e dúas mesas redondas.
O acto comezará ás 10.00 horas. A presentación académica da cita correrá a cargo da profesora da UDC e escritora Pilar García Negro, que dará paso á intervención de Aurora Marco, docente na USC, que leva por título ‘Carvalho Calero inicial e iniciático’.
Nas mesas redondas falarase sobre ‘Carvalho escritor e profesor’, por unha banda, e arredor da relación entre ámbolos dous protagonistas. Na primeira participarán os catedráticos de Literatura Xosé Luís Axeitos e Manuel Castelao Mexuto e na segunda, Patricia Arias Chachero, secretaria da Fundación Otero Pedrayo; Carme Fernández Pérez-Sanjulián, profesora da UDC, e a xornalista Maribel Outeiriño.
Tralas mesas haberá un coloquio aberto no que poderá participar o público que o desexe e rematará coas intervencións de Margarida e María Victoria Carballo Ramos, fillas do ferrolán, e de Miguel Santalices, presidente da Cámara galega.
O Parlamento autonómico aprobou na última sesión plenaria do ano pasado, co apoio unánime dos tres grupos –PP, BNG e PSdeG–, a declaración de 2026 como Ano Oteriano, por se cumprir cinco décadas desde o seu falecemento e un século da publicación duha das súas obras máis senelleiras, a ‘Guía de Galicia’.
Carvalho e Otero, pero tamén Rosalía e Castelao, teñen desde o mes de setembro cadansúa cátedra na Universidade de Santiago. Creáronse para profundizar e impulsar o coñecemento do seu legado artístico e intelectual.
En 2021, a Academia Galega publicou un volume sobre os vinte e cinco anos de relación por carta entre os protagonistas da xornada do mércores, titulada ‘Polos camiños das horas. Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo’, coordinado por Henrique Monteagudo.