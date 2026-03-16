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Sociedad

Marta Pazo deja la secretaría general de Cáritas tras casi una década al frente de la misma

El obispo Fernando García y el equipo directivo de la entidad social despidieron a la profesional en un acto en la Domus Ecclesiae

Redacción Ferrol
16/03/2026 17:14
Marta Pazo, a la izquierda, junto con el obispo, en la presentación de los datos de Cáritas
E.C.
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Durante los últimos años, Marta Pazo ha sido una de las caras visibles de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Desde su incorporación, en enero de 2018, ha acompañado distintas áreas y proyectos de la entidad, ejerciendo el cargo de secretaria general, “una responsabilidad clave en la coordinación de los servicios, la gestión del personal y la administración de los bienes y documentos de la institución”, como se destaca desde el Obispado.

Según establecen los estatutos de Cáritas, la secretaria “es la persona responsable ejecutiva de todas las actividades de la entidad junto con la directora. Ejerce la dirección de los servicios diocesanos de la sede, la gestión del personal y la custodia y control de los bienes, documentación y datos personales”.

Pazo emprenderá en los próximos días una nueva etapa profesional, pues es una de las nuevas incorporaciones de Navantia, donde ya había trabajado antes de recalar en la institución social de la Iglesia.

“Desde Cáritas y desde la Diócesis queremos agradecerle su dedicación, su profesionalidad y, sobre todo, su compromiso evangélico con las personas más vulnerables. Su labor ha sido una pieza imprescindible —aunque muchas veces discreta— en el desarrollo de la misión de Cáritas en nuestra diócesis”, subrayan desde la administración eclesial.

En una entrevista para personal de la Diócesis, Pazo destacó el modelo de acción social y valores de la entidad caritativa que, dijo, “viene marcado por su pertenencia a la Iglesia, que es precisamente lo que hace que no sea una ONG más”. También ensalza la “cercanía y presencia cotidiana, que la hace especial, ya que cada acción nace del corazón”.

De su paso por Cáritas asegura Marta Pazo que la ha “transformado completamente como persona”, pero también “mi manera de entender la vida y mi espiritualidad”, subrayó

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