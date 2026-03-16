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Ferrol

Los lobos devoran a un poni en la parroquia ferrolana de Covas

El incidente, registrado durante la noche del viernes, no fue el único de la jornada en el término municipal

J. Guzmán
J. Guzmán
16/03/2026 18:20
El cuerpo del animal fue descubierto por su propietario el sábado por la mañana
El cuerpo del animal fue descubierto por su propietario el sábado por la mañana
Daniel Alexandre
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Los lobos volvieron a actuar este fin de semana en el término municipal de Ferrol. En esta ocasión, los animales devoraron a un poni en un terreno de un vecino de la parroquia de Covas.

Según relató el afectado, José Fandiño, el ataque tuvo lugar durante la noche del viernes al sábado, siendo encontrado el cuerpo del equino durante la mañana de este último día. “Yo lo descubrí cuando vine a cambiarlo y ya estaba tieso. Lo habían vaciado todo por dentro”, relata el propietario, incidiendo en que los cánidos apenas habían dejado vísceras en el cadáver.

Primer ataque

En este sentido, el vecino detalla que es la primera vez que se enfrenta a una situación así, al tiempo que advierte de la necesidad de tomar medidas al respecto, dado que en esa parroquia hay mucho ganado y las consecuencias económicas de otro ataque pueden ser muy elevadas. En este sentido, Fandiño Vázquez señala que el suyo no fue el único incidente de esa noche, matando los lobos a un castrón –una cría de cabra de menos de cuatro meses– en una parcela cercana.

Asimismo, el propietario apunta que tuvo que esperar hasta este lunes por la mañana para avisar del suceso a la Consellería de Medio Ambiente, dado que el sábado no se encuentra operativa, pero que al poco de avisarla se desplazaron hasta el punto dos técnicos del departamento autonómico para elaborar el pertinente informe. Respecto al animal, Rayo, José Fandiño Vázquez relata que era un poni “muy bueno” de unos nueve o diez años, que tenía como mascota para mantener la vegetación de ese terreno bajo control –también posee vacas, pero en un área de mayor extensión–.

Rechazo del TSXG

Ante esta situación, el afectado lamenta que “poco se puede hacer” salvo seguir adelante con su día a día, si bien lamenta que desde la Xunta no se puedan autorizar batidas de lobos en la zona tras la última negativa al respecto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Y es que, como se recordará, el pasado 10 de marzo el organismo judicial autonómico rechazó la petición del gobierno gallego para autorizar la caza de este animal en los municipios de Ferrol, Cercedo-Cotobade y Curtis, alegando que los argumentos de la Xunta no aportaban “pruebas técnicas suficientes” que confirmasen un incremento en los ataques. Asimismo, el TSXG insistió en que tampoco se habían realizado los controles previos que requiere el propio plan de gestión de esta especie.

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