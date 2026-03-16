Los fotoperiodistas tienen una nueva cita con el concurso ‘Galicia en Foco’ que organiza el Club de Prensa de Ferrol

Exposición de una anterior edición del Galicia en Foco Cedida

El Club de Prensa de Ferrol convoca una nueva edición del certamen Galicia en Foco, que alcanza la trigésimo quinta edición, y en el que se premiarán la Foto del año y el foto-reportaje del año, correspondiente a 2025.

El galardón se dirige a aquellas imágenes que hayan sido publicadas en los medios de comunicación a lo largo del pasado año y con las fotos y foto-reportajes seleccionados se montará una exposición que tendrá carácter itinerante por diversas ciudades y localidades de Galicia y se elaborará un catálogo para dar a conocer y difundir la obra seleccionada entre las fotos presentadas, como viene siendo habitual.

Requisitos

Podrán concurrir los foto-periodistas con un trabajo de tema gallego o relacionado con Galicia. Las fotografías deberán estar publicadas en medios de comunicación (papel o digital) de cabeceras reconocidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El Club de prensa establece dos apartados de participación: Foto del Año de Galicia en Foco, dotada con 750 euros y Foto-reportaje del Año de Galicia en Foco, dotado con la misma cuantía. Cada fotógrafo participante solo podrá concurrir en una de las dos modalidades.

En la presente edición se introduce un cambio en las bases del premio que consiste en que los profesionales que en la edición anterior hayan recibido el premio a la Foto del Año de Galicia en Foco, no podrán optar a esta modalidad, aunque sí podrán hacerlo al premio de Serie del Año de Galicia en Foco. De igual manera, quienes hayan sido galardonados con el premio a la Serie del Año de Galicia en Foco, no podrán optar a esta modalidad, pero sí a la de foto del año.

La exposición Galicia en Foco se inaugura este viernes en el centro Torrente Ballester Más información

Bases

Cada fotografía se enviará con su ficha individual debidamente cubierta que se podrá descargar en el enlace de la web del Club de Prensa de Ferrol, donde figuran las bases que rigen el concurso (clubdeprensadeferrol.com/galicia-en-foco).

El Club de Prensa de Ferrol podrá utilizar las obras que concurran al certamen para los fines previstos en este certamen, así como en sus publicaciones y en una exposición y un catálogo que reúna las obras seleccionadas entre las presentadas.

El plazo de recepción de las fotografías que opten a esta edición del certamen finaliza el próximo día 10 de abril de 2026 a las 14.00 horas.