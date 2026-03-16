Las 50 imágenes de Fernández Liz que dan voz a las realidades de miles de mujeres del mundo, ahora en Ferrol

En el centro, la comisaria, Lola Ramírez, que estudia alemán en la EOI, con las impulsoras de la iniciativa junto a la imagen que da a conocer la práctica del “ala kachuu” Jorge Meis

La Escola de Idiomas de Ferrol exhibe este mes la muestra ‘Enfocando á muller silenciada’, organizada por el departamento de Galego, EDLG y la biblioteca del centro, con fotografías que José Luis Fernández Liz (Lugo, 1950 - Madrid, 2024) sacó en países tan distintos como Benín, Turquía, Marruecos, Egipto, Sudán, India, Senegal, Vietnam o Bolivia. Sus protagonistas y los contextos en los que viven hilan una propuesta que adquiere especial interés con su divulgación, de la mano de los escritos del propio autor y del legado que custodia la que fue su pareja, hoy comisaria de la exposición, Lola Ramírez.

Las fotografías van acompañadas de textos que el propio autor elaboró expresamente para la exposición. “Escribía mucho”, recuerda Lola Ramírez, explicando que, aunque disfrutaba enormemente su oficio de profesor, fuera de este mundo dedicaba su tiempo a estas dos prácticas: en sus viajes, además de disparar con la cámara, siempre realizaba “una especie de crónica” que solía entrelazar con un contexto histórico. Además de escribir habitualmente en su blog ‘Diario de un viejo loco’, quedaron inconclusas sus memorias, que ahora se ocupa de completar, en una versión “mixta” con las suyas propias, Lola Ramírez.

“No era un turista”, destaca la comisaria, tratando de explicar qué es lo que le llevaría a coger tantos aviones cargado con su cámara al hombro. El creador sentía curiosidad por escenas que, sin su punto de vista, se pasarían por alto, una mirada que se quedaría grabada en su pareja, que hoy suele imaginar las fotografías que sacaría si estuviera en su lugar. En esta ocasión fueron mujeres que vio sin voz, una historia que le hacía “muchísima ilusión divulgar” como forma de aportar “su granito de arena” contra una “realidad injusta”.

Pero José Luis Fernández Liz se volcaba en temas muy diversos, y podía presentar tanto composiciones como las que preparó para la muestra ‘Pontedeume Ho-yer’ (2008), que jugaban con los cambios que el tiempo realiza sobre el paisaje, como combinaciones de imagen y texto integradas en ‘Fotos escritas a mano’, una colección que se exhibió en la Casa de Galicia en Madrid (2016), y otras ciudades como Guadalajara (2018).

‘Enfocando á muller silenciada’ se expuso por primera vez en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2022, iniciando un recorrido por varios puntos de España que ahora continúa Lola ya desde 2024, cuando se llevó la colección hasta Granada, y el año pasado, que se lució en el Centro Ágora de A Coruña.

Única fotografía en la que aparece José Luis Fernández Liz Jorge Meis

Benín fue el primer país al que viajó de África, un territorio que impactó en la forma de vivir su día a día, renunciando incluso a ciertos hábitos que en el continente vecino se consideran una necesidad básica. Lola Ramírez lo entendió perfectamente al ver una fotografía en concreto, fuera de esta selección, que quiso describir en la visita guiada que ofreció la semana pasada, durante las Xornadas Culturais de la EOI: “unha nena que non tería máis de seis ou sete anos, diante dun grifo oxidado do que caían gotiñas de agua, e a nena collíaas e lavaba o seu corpo”.

Las protagonistas

Según explicó en aquel encuentro la comisaria, el origen de esta exposición se remonta a “cando estabamos confinados, el revisou o seu arquivo e encontrouse con que as protagonistas das fotografías case sempre eran mulleres: mulleres traballando cos nenos, mulleres traballando na rúa, no campo… pero sen voz”. En un plano que apenas alcanzaba el objetivo de Fernández Liz estarían los hombres, al mando de las leyes que regirían esa vida diaria que sostienen mujeres como las que se pueden ver en esta selección.

Un ejemplo sobre el que hizo hincapié Lola Ramírez es el que se puede encontrar en la planta baja, acompañado de un poema que se integra en el propio panel de la fotografía, el formato original con el que se estrenó la muestra, que además destacaba el logotipo del Objetivo 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas).

En esta obra, una mujer vestida de amarillo ilustra el hecho de que “ser ‘dali’ es no ser nada” en India. Subiendo al segundo piso, la guía se detuvo en la visita a una fotografía especial para ella por haber estado presente junto al fotógrafo, después de haberse perdido tantísimos viajes por su miedo paralizador a volar.

Todas estas imágenes se contextualizan con información sobre la situación de las mujeres en el país en cuestión, y en este otro caso se tituló ‘Ala Kachuu’, una tradición que todavía se lleva a cabo en Kirguistán, con el objetivo de no tener que pagar la dote, y que consiste en el rapto de una mujer entre varios hombres, de manera que esta se ve obligada a casarse con uno de ellos tras haber perdido la dignidad a ojos de esta sociedad. Ya en 2017, cuando José Luis realizó esta fotografía, denunció que “nos últimos vinte anos, só dous homes foron condenados por esta práctica”, trasladó Lola Ramírez.

El visitante también conocerá, a través de la visión y los textos de Fernández Liz, cómo eran las mujeres de antiguas civilizaciones como el Reino de Dahomey o el poblado de Shali, entre otros ejemplos.