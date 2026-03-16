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Ferrol

La innovación en Navantia, este miércoles en la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos

Iago González Pazos hablará sobre el 'monodon' en Campus Industrial

Redacción
16/03/2026 20:41
Iago Gonzalez Pazos Navantia
Iago Gonzalez Pazos
Jose Alberto Puertas
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“La innovación en el nuevo contexto geoestratégico de defensa” es el título de la conferencia que impartirá el psicólogo Iago González Pazos este miércoles a las 18.00 horas, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. La charla se enmarca en el programa de actividades de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, una iniciativa de Navantia y la UDC dirigida por Ana Álvarez, profesora de la EPEF, y Rafael Morgade, responsable de Transformación Digital e Industrial del grupo naval en la ría de Ferrol.

González Pazos forma parte del equipo de ‘monodon’, brazo ‘venture’ y de I+D ‘deeptech’ de la compañía. En su intervención explicará la importancia del mar a nivel geoestratégico y qué tecnologías están incrementando su relevancia en el contexto actual. Además, González comentará en qué está trabajando actualmente el ‘monodon’ –la célula de innovación abierta para impulsar la investigación y experimentación con tecnologías disruptivas y agilizar su implantación en Navantia– y cómo la innovación es clave para ofrecer soluciones a las necesidades de defensa.

El ponente, psicólogo y máster en Recursos Humanos y en Formación del Profesorado, ha trabajado en compañías financieras y de defensa. En Navantia ha asumido diferentes responsabilidades en el área de Personal y desde 2023 forma parte del equipo de ‘monodon’. 

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