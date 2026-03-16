La extracción de vieira en la ría deberá esperar por los altos niveles de toxina

Vieira en la pescadería A túa lonxa, de la cofradía de Ferrol Daniel Alexandre

La extracción de vieira en la ría de Ferrol deberá esperar. La última muestra analizada, cuyo resultado se conoció el jueves de la semana pasada, arrojó una concentración de 5,9 y 8,2 miligramos de ácido domoico –DO– por cada kilo de carne en gónada y músculo, unos valores que siguen por encima de los 4,6 que permite la legislación europea para que pueda ser consumida en condiciones de seguridad.

Las analíticas suponen un mazazo para las trece embarcaciones de la ría con permiso para recolectar este bivalvo que el año pasado fue el más importante para las arcas del sector marisquero en la ría: más de 82 toneladas extraídas a lo largo de casi diez semanas de faena que comenzaron en enero. Con todo, parece que la presencia de toxina ASP está remitiendo y ya no se están registrando cifras como las que hace unas semanas triplicaban o cuadruplicaban el límite máximo.

Esta misma situación está afectando al resto de las zonas de producción en las que la vieira tiene un interés comercial. Es el caso de Vigo, que se mantiene por encima en las diferentes zonas en las que se divide el banco.

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En su caso, además, se queda a las puertas, pues ya contaba con un resultado favorable, pero el de confirmación en la misma zona volvió a arrojar una concentración demasiado alta, por lo que deberá esperar unos días para volver a realizar un muestreo para obtener el primer aval. A él, como se sabe, habrá que sumar otro más antes de que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– autorice su extracción.

En la ría de Pontevedra también han mostrado interés por este bivalvo recientemente. Así, a comienzos de mes también enviaron recurso para analizar a los laboratorios que gestiona la Consellería do Mar, pero el resultado fue excesivamente alto. Desde el 3 de marzo, el pósito de la ciudad del Lérez no ha enviado nuevas muestras.

Inversión de resultados

En la ría de Ferrol, las penúltimas analíticas revelaron una concentración de 9,3 en la zona I –la parte más externa–, es decir, del doble de lo permitido, mientras que en la II –la interna– fue de 6,9, lo que significa que en dos semanas se han invertido los resultados en ambos bancos, un indicador de la volatilidad de la toxina amnésica. Cabe recordar que en estos momentos, la extracción de vieira está prohibida en todas las rías gallegas por este mismo motivo.