Ferrol despidió el pasado 2025 con un ligero incremento en la criminalidad

Los delitos telemáticos continúan disparando los resultados porcentuales interanuales en el término municipal D.A.

La ciudad naval despidió el pasado ejercicio 2025 con un leve incremento en su tasa de criminalidad respecto al año anterior, concretamente de un 1,5%, pasando de 3.041 a 3.088 delitos e infracciones registradas, según el último balance del Ministerio del Interior. Si bien no se trata de un dato positivo, el informe estatal, analizado en conjunto con los de los tres primeros trimestres del año, muestra una notable mejoría de la situación en el municipio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Y es que el aumento, en términos generales, se situó en el 5,5% entre enero y marzo; en el 5,4 entre abril y junio; y en un 6,1% entre julio y septiembre, lo que se traduce en una caída de casi cinco puntos durante el último ciclo de 2025. Profundizando en los datos desglosados se puede observar, asimismo, que en el último trimestre se registró un importante descenso en los delitos convencionales, que al finalizar el año supusieron un incremento acumulado del 0,4% –de 2.450 a 2.459– frente a los períodos anteriores, que oscilaron entre el 2,9 y el 3,2%; pero sobre todo una más que notable caída en la cibercriminalidad.

A este respecto, aun siendo un incremento –una tendencia que, por otro lado, se ha mantenido prácticamente de forma constante desde la pandemia de 2020–, el del cuarto trimestre, del 6,4% -de 591 a 629 delitos-, supone un desplome en términos generales, dado que el número de infracciones se disparó frente a 2024 un 19,1% en el primer trimestre de 2025; un 15,2% en el segundo y un 16,3% en el tercero. Cabe señalar que, en todos los casos, se trata de cifras acumuladas desde comienzos de ejercicio, por lo que la caída en la tasa de incremento durante el último ciclo del año supone que los resultados de esos tres meses absorbieron buena parte de las subidas del resto del año.

Criminalidad convencional

En cuanto a los delitos desgranados por tipología y comenzando por la criminalidad convencional, las dos infracciones más numerosas fueron los hurtos, que descendieron un 0,3% –de 647 a 645– y la categoría “Otros”, que incluye principalmente aquellas relacionadas con la seguridad vial, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin carné. En este caso, también se dio un descenso, del 0,4%, pasando de 1.568 en todo 2024 a 1.561. Asimismo, es importante destacar que estos últimos crímenes suponen el 63,4% del total del cómputo convencional, es decir, excluyendo los telemáticos.

Las infracciones de tráfico siguen siendo la tipología más numerosa J.M.

Respecto a aquellos delitos que sí han registrado un incremento porcentual significativo durante 2025, se encuentran los de lesiones y riñas tumultuarias, que aumentaron un 83,3% –de 24 a 44–; y los robos con fuerza en establecimientos y domicilios, que subieron un 48,7% –de 76 a 113–. De hecho, dentro de estos últimos, los acometidos en viviendas fueron los más numerosos, siendo un 73,4% del total (83), además de dispararse un 48,2% respecto a 2024 (56). Curiosamente, estas dos tipologías fueron, excluyendo nuevamente la cibercriminalidad, las únicas que aumentaron frente al ejercicio anterior.

En el extremo opuesto se situarían, entre otros, los homicidios en grado de tentativa, que pasaron de tres a dos (-33%); los delitos contra la libertad sexual, que cayeron un 27,3% –de 33 a 24–; y los robos con violencia e intimidación, que se desplomaron un 14,5% –de 62 a 53–. No obstante, las bajadas porcentuales más altas de todo el año fueron las que se corresponden con el tráfico de drogas, de un 45,8% –bajando de 24 a 13 delitos– y las sustracciones de vehículos, que pasaron de 13 a tan solo cuatro (-69,2%).

Cibercriminalidad

Como ya se señaló, los crímenes por medios telemáticos han aumentado trimestre a trimestre de forma casi constante desde la pandemia de coronavirus y el ejercicio 2025 no ha sido una excepción.

Así, esta modalidad, en términos generales, aumento un 6,4% respecto al año 2024, registrándose un total de 629 denuncias frente a las 591 del año previo. Dentro de dicho total, las estafas son las infracciones más numerosas, pasando de 483 a 510 (+5,6%), si bien, la categoría “Otros” –donde se incluye, por ejemplo, el acoso en las redes–fue la que constató un mayor incremento porcentual, situándose en el 10,2% –de 108 a 119–.