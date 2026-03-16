El Consistorio retoma los trabajos de reforma del Bambú Club, en el barrio de Recimil

El proyecto permanecía paralizado desde los festejos navideños Daniel Alexandre

La actividad constructiva retornó hoy lunes al antiguo Bambú Club, el mítico local del barrio de Recimil en pleno proceso de transformación en el futuro centro social de la zona. Las obras, como se recordará, se habían detenido por los festejos navideños tras un inicio más rápido de lo esperado, dejando completada la demolición de buena parte de la tabiquería y la colocación de la base del firme, del tipo ‘cavity’.

Sin embargo, una vez concluyeron los festejos, las labores no se retomaron, como sí sucedió en otros proyectos en marcha, como la urbanización de la calle Rubalcava o el ya concluido parque cubierto de O Inferniño. Sobre el motivo de este retraso, desde el Concello se señaló que se debió a la necesidad de abordar “definiciones técnicas de detalles constructivos”, es decir, los siguientes pasos en la ejecución de la iniciativa.

Por otra parte, durante la mañana también se iniciaron los trabajos de sustitución de los postes de la balaustrada del palacio municipal ferrolano. Tal y como explicó el Consistorio, la intervención –tramitada como contrato menor y adjudicada a Mármoles Roxal por 33.759 euros– era necesaria dado el alto grado de deterioro de los anteriores, de hormigón, que empezaban a deshacerse, con restos cayendo a la calle.