El Concello edita dos publicaciones para divulgar el patrimonio ferrolano entre el alumnado de Primaria
La edila Maica García asegura que el objetivo es que “todo o mundo” pueda conocer la riqueza de la ciudad
A través de los míticos Os Bolechas o del paseo ilustrado de una niña con su abuelo, las dos publicaciones recientemente encargadas por el Concello de Ferrol, en concreto por el área de Turismo e Patrimonio Histórico que dirige Maica García, buscan divulgar los bienes más representativos de la ciudad, tanto los más conocidos como, sobre todo, los que pueden pasar más desapercibidos por diferentes circunstancias.
“Decidimos facer estes libros sobre o patrimonio histórico”, explica la edila, “non só para a xente que nos vén visitar, senón tamén para as persoas que vivimos aquí, para nós mesmos, pois somos conscientes de que poden pasar inadvertidos en moitas ocasións”.
En ese sentido, la concejala de Turismo añade que “a min sempre me gusta recomendar que ergamos a cabeza, pois dese xeito descubriremos e valoraremos unha cidade que ten moitísimas xoias arquitectónicas e escultóricas, reflexo das diferentes etapas, e ás que non damos importancia aínda que pasemos todos os días ao seu carón”.
Públicos diferentes
Cada publicación está dirigida a un público diferente. La de Os Bolechas, los personajes creados con tanto éxito por Pepe Carreiro, está pensada para una audiencia de hasta ocho años. “Trátase dun enfoque ameno e divertido, con moito colorido, como tan ben sabe facer o autor, cos principais bens patrimoniais e tamén episodios históricos da nosa cidade”, apunta Maica García, que recuerda que por estas páginas desfilan los castros, la decisión de construir los Arsenales, el origen marinero de la ciudad, los astilleros o episodios como la victoria sobre los ingleses en Brión en 1800.
“Tócanse os diferentes temas, como o barrio da Magdalena, a ruta modernista, o Jofre, a peixaría, a Casa Antón... Sen deixar de lado o patrimonio militar, o que nos distingue e nos fai tan especiais: o Baluarte de San Xoán, o Cuartel de Dolores, así como os museos e tamén ás nosas tradicións como a Semana Santa e as Pepitas e, por suposto, o Camiño Inglés”.
‘Descubrimos Ferrol’ es una obra de Nicolás Vidal con ilustraciones de Víctor Boullón y está enfocada a menores de 8 a 12 años. “Con este completísimo traballo, os lectores e lectoras máis pequenos da casa poderán coñecer a beleza e a importancia do noso patrimonio, e tamén reforzar e espertar ese orgullo polo noso”, subraya la concejala.
En este caso, los protagonistas son Naia y su abuelo, que a través de un paseo por la ciudad le va enseñando los grandes edificios –San Felipe, el Concello o el Jofre, entre otros– y también otros monumentos que en ocasiones permanecen ocultos a la vista del gran público.
Los libros están disponibles en cada centro educativo de la ciudad y también en las oficinas de Turismo, que, como explica Maica García, “estamos transformando en espazos vivos e dinámicos, con propostas para o público escolar”.
Ejemplares de ambas publicaciones se distribuyen también en los plenos infantiles y en aquellos eventos –por ejemplo, los deportivos– que atraen a la ciudad a un público foráneo de estas edades. “Queremos que todo o mundo coñeza a nosa cidade, a nosa historia, a nosa identidade, porque temos un montón de recunchos e lugares únicos”, concluye García.