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Ferrol

El Concello destina 130.000 euros a la reparación de varios caminos en las parroquias de Brión y Valón

La iniciativa será sufragada con fondos provinciales a través del Plan Único POS+2025 de la Diputación

Redacción
16/03/2026 18:16
Uno de los tramos que se pavimentará
Uno de los tramos que se pavimentará
Cedida
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La Xunta de Goberno Local, en su reunión de este lunes, dio luz verde a la adjudicación de un lote de intervenciones de mejora de caminos de titularidad municipal en las parroquias de Brión y Valón. En total, el coste de este encargo, que acometerá la empresa Construcción Ponciano Nieto, ascenderá a 130.000 euros, que serán sufragados a través del Plan Único de Concellos POS+2025 de la Diputación.

Por una parte, en Brión se intervendrá en los caminos de As Cruces, O Carril y A Camposa, en una superficie que suma unos 750 metros de longitud. Las obras incluidas en este primer paquete, valorado en 64.925 euros, consistirán en una limpieza preliminar del firme y los márgenes, la reparación de baches y fisuras, y la aplicación de una nueva capa de imprimación de asfalto de seis centímetros de grosor.

En el caso de Valón, las labores –idénticas al anterior– se centrarán en la pista de Vilaboide-Monte do Coto, con una superficie de unos 2.084 metros cuadrados y tendrá un coste de 64.605 euros. Las dos actuaciones se completarán con el pintado del firme y la colocación de la señalización horizontal y vertical, y tendrán un plazo de ejecución aproximado de un mes.

Desde el Concello se justificó esta actuación señalando que todas estas pistas presentaban un importante estado de degradación provocado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Asimismo, en el caso de Valón, se detalló además que se trata de un vial transitado principalmente por vehículos ligeros que acceden a terrenos de la zona, por lo que su reparación resulta especialmente relevante dado su importancia económica.

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