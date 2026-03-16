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Ferrol

El Concello apea el árbol caído en el parque infantil de Amboage

El ejemplar se precipitó durante la mañana del pasado domingo y destrozó parte del vallado

J. Guzmán
J. Guzmán
16/03/2026 20:45
Amboage árbol cortado en el parque infantil
Árbol cortado en el parque infantil
Daniel Alexandre
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Operarios del servicio de Parques e Xardíns del Concello de Ferrol procedieron en las últimas horas a apear el árbol que el pasado domingo se desprendió parcialmente en la plaza de Amboage. Tal y como detalló el concejal responsable del departamento de Obras e Servizos, José Tomé, según el informe técnico de la empresa encargada de la conservación de zonas verdes, el incidente consistió en la rotura de uno de los dos brazos del ejemplar de palma de Torbay (Cordyline australis) situado en uno de los extremos del parque infantil.

Al parecer, esta unidad se encontraba seca y la fractura, que se produjo poco antes de las ocho de la mañana, se debió al alto nivel de degradación de sus tejidos –dado que se trata de una especie con un tallo compuesto de fibras, no de madera–. Así, puesto que la rotura se dio desde la propia base, desde el Concello se optó por apearlo para poder garantizar la seguridad de los vecinos.

De igual modo, el Consistorio procedió a precintar el segmento del parque infantil alrededor del espacio que antes ocupaba el ejemplar, si bien no se ha limitado la entrada al mismo.

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