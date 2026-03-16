El certamen ferrolano ‘O Talentiño’ incorpora en su edición provincial nuevos premios

Gala en el teatro Jofre Jorge Meis

La nueva edición del certamen de jóvenes artistas ‘O Talentiño’ apura los días que restan hasta que concluya el plazo de cierre de inscripción de propuestas, que pueden formalizarse hasta el 28 de marzo en la web 2026.otalentino.es.

Pero además, los organizadores del concurso de talentos continúan destapando novedades de esta edición, que se abre por primera vez a la participación provincial, como son la incorporación de nuevos premios.

Todas las actuaciones seleccionadas para participar en la Gala Final, que se celebrará en el Teatro Jofre el próximo 12 de Abril a las 19.00 horas, recibirán un diploma acreditativo de reconocimiento por llegar a la gala, junto con una entrada a un parque multiaventura en Viveiro y otros regalos y sorpresas que está preparando la organización del evento.

En cuanto a los galardones principales, los primeros premios de cada categoría recibirán un bono de 300 euros, además de la entrada al parque multiaventura en Viveiro y actuarán un año más en el programa de la TVG ‘Quen anda aí?’.

Novedades

Además de los primeros premios, aquellas personas participantes que el jurado considere especialmente destacadas por la calidad o singularidad de su propuesta pasarán a formar parte de un catálogo de jóvenes artistas, una iniciativa que permitirá dar visibilidad a sus trabajos y facilitar futuras oportunidades artísticas.

Como novedad de esta edición, el jurado escogerá entre las actuaciones premiadas el representante de ‘O Talentiño 2026‘ de la provincia de A Coruña, que tendrá la oportunidad de actuar en la final de la próxima edición del certamen.

Otra de las novedades de este año será la mención especial a la promoción de la lengua y de la cultura gallegas, que el jurado otorgará a la actuación que destaque por un mayor uso y difusión de la lengua gallega y de los elementos culturales propios de Galicia y que se entregará entre las actuaciones que tengan un vínculo especial con este tema.

Con estas iniciativas, ‘O Talentiño’ refuerza su objetivo de apoyar a las nuevas generaciones de artistas, premiando tanto la calidad artística como el compromiso con la cultura gallega, ofreciendo nuevas vías de proyección para la juventud creadora.

Así, ‘O Talentiño’ amplía su alcance y abre la participación a jóvenes y chicas de entre 8 y 18 años de toda la provincia, contando en su desarrollo con el respaldo del Concello de Ferrol y con la colaboración del Campus Industrial.

Los jóvenes artistas podrán competir en un total de cinco categorías: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, danza urbana y variedades (magia, monólogos o arte escénicas, entre otras).

La participación en esta edición podrá ser individual o en grupo, ampliándose en esta edición hasta 25 integrantes por formación.