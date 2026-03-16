Concentración de Sociedad Gitana por la muerte del joven de 19 años en Recimil

La concentración que promovieron los Bomberos tras el trágico suceso fue multitudinaria Emilio Cortizas

La organización Sociedad Gitana Española prepara para este martes, día 17, a las 17.00 horas en la plaza de Armas una concentración de protesta por las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de un joven de 19 años tras un incendio declarado en la madrugada del pasado 13 de febrero. Con esta protesta, la entidad exige justicia y responsabilidades a las autoridades.