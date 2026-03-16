Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Concentración de Sociedad Gitana por la muerte del joven de 19 años en Recimil

El colectivo se movilizará en Ferrol pidiendo "justicia y responsabilidades"

Redacción
16/03/2026 05:00
Concentración bomberos en Armas
La concentración que promovieron los Bomberos tras el trágico suceso fue multitudinaria
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La organización Sociedad Gitana Española prepara para este martes, día 17, a las 17.00 horas en la plaza de Armas una concentración de protesta por las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de un joven de 19 años tras un incendio declarado en la madrugada del pasado 13 de febrero. Con esta protesta, la entidad exige justicia y responsabilidades a las autoridades.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imaxe de arquivo dunha mostra sobre Carvalho Calero no marco das Letras

O Parlamento aborda o mércores a relación entre Carvalho Calero e Otero Pedrayo
Redacción
Concentración bomberos en Armas

Concentración de Sociedad Gitana por la muerte del joven de 19 años en Recimil
Redacción
Vieira en la pescadería A túa lonxa, de la cofradía de Ferrol

La extracción de vieira en la ría deberá esperar por los altos niveles de toxina
Redacción
Libros infantiís concello de Ferrol

El Concello edita dos publicaciones para divulgar el patrimonio ferrolano entre el alumnado de Primaria
Redacción